Elecciones Manucipales 26M | El alcalde, sobre su número 6: «No le pregunto a nadie de dónde viene, sino a dónde quiere ir» El alcalde, durante la presentación de las listas. Detrás suya, con chaqueta rosa, su número seis. / Salvador Salas De la Torre resta importancia al hecho de que María Rosa Sánchez Jiménez, que concurre como independiente, se diera de baja de Ciudadanos un día antes de presentarse la lista ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 23 abril 2019, 15:00

El alcalde de Málaga y cabeza de lista de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre, ha restado esta mañana importancia al hecho de que su número 6, María Rosa Sánchez Jiménez, pidiera formalmente su baja como afiliada de Ciudadanos apenas un día antes de que se anunciara la lista popular. En declaraciones a SUR el regidor ha confirmado que estaba al tanto de la vinculación de Sánchez con el partido naranja, pero que no fue impedimento para seguir adelante: «No le pregunto a nadie de dónde viene, sino a dónde quiere ir», ha destacado De la Torre, poniendo el acento en los «retos» que tiene por delante la todavía jefa de comercio electrónico de Turismo Andaluz en el caso de que la suya sea la lista más votada.

«Cuando yo tengo noticias de la existencia de la señora Sánchez Jiménez y de su idoneidad para que efectivamente aporte en el equipo de gobierno futuro, el contacto se produce por una cuestión de perfil profesional, no político», ha destacado el primer edil, quien se ha reafirmado en su apuesta por perfiles «independientes» como el de su número 6 o número 2, Susana Carillo, en su candidatura. «Ser afiliada no es condición 'sine qua non', y cuando abordamos el asunto me refiere su vinculación de haber sido solicitada por Ciudadanos para dar ideas de turismo de manera puntual incluso a través de una afiliación que sin embargo no se ha traducido en una presencia (muy visible) en el partido», ha añadido el alcalde, quien se ha referido a su afiliación al partido naranja como una «afiliación 'light' o ligera».

«Es un tema que no ha venido de una intención de vamos a por gente de tal o cual partido; porque yo no pregunto a la gente de dónde viene, sino a dónde quiere ir», ha zanjado De la Torre, quien ha confirmado que no se ha puesto en contacto con la candidata tras la publicación de la noticia.