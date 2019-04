El alcalde, sobre la moción de Cs para «tocar los cojones»: «Es algo que ha inspirado su política en los últimos meses» Imagen reciente del alcalde de Málaga. / Ñito Salas De la Torre advierte de la proximidad de las municipales e insiste en la importancia de «tener gobiernos libres de algún grupo que quiera hacer algo simplemente para fastidiar al equipo de gobierno» ANA PÉREZ-BRYAN Martes, 16 abril 2019, 17:21

Sin referirse explícitamente a la expresión «para tocar los cojones», y aludiendo a sinónimos como «fastidiar» o incluso «hacer eso», el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado esta mañana la moción que el grupo municipal de Ciudadanos tiene previsto presentar en la próxima Comisión de Economía y en la que se desliza, presumiblemente por error y como una indicación privada entre ediles, un aclaración sobre una petición al equipo de gobierno en materia de contratación: «Creo que en eso son bastante escrupulosos, pero básicamente es por si quieres tocar los cojones», se recoge literalmente en la moción.

Aunque De la Torre ha admitido que no ha leído la moción, sí ha entrado de lleno en la polémica considerando que «es algo que en el fondo viene inspirando la política de Ciudadanos en ciertas ocasiones; no permanentemente pero sí especialmente en los últimos meses», ha destacado el regidor en referencia a la ruptura del pacto de investidura y a los encontronazos últimos que ha mantenido con el portavoz del partido naranja, Juan Cassá.

El alcalde no ha querido dejar escapar la «oportunidad» de plantear «una reflexión importante»: «Lo importante en política es servir al bien común y al interés de la ciudad y no estrategias de corto alcance que no sirven. Ahí queda dicho de cara al futuro». Y ha dejado una última reflexión: «En las elecciones (municipales, que se celebran el próximo 26 de mayo) la gente reflexionará de qué importante es tener gobiernos que estén libres de que algún grupo quiera hacer algo en contra del interés general simplemente para fastidiar al equipo de gobierno».