El alcalde de Málaga dice que el decreto de ocio de la Junta no se aplicará sin consenso entre vecinos y hosteleros De la Torre apela al consenso y a reuniones entre los afectados para poder aplicar esta normativa en 18 meses PILAR R. QUIRÓS Málaga Jueves, 2 agosto 2018, 13:10

Si ayer la edil de Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, afirmaba que el nuevo decreto que regula las modalidades y condiciones de espectáculos públicos, actividades recreativas en establecimientos hostelerossuponía «un descontrol» por la falta de colaboración que había habido entre la Junta y los municipios para ponerlo en marcha, y que situaba a los ayuntamientos bajo la espada de Damocles en lo que se refería a la realización de conciertos dentro y fuera de los establecimientos hosteleros así como la instalación de equipos de reproducción (música pregrabada, radio y televisión), el alcalde Francisco de la Torre esta mañana ponía el acento en que el Ayuntamiento de Málaga no lo va a aplicar –tiene un plazo de 18 meses para implementarlo en las ordenanzas municipales- hasta que no haya «consenso» entre los vecinos y los hosteleros.

En esta línea, explicó que lo primero que hará el Ayuntamiento es poner en marcha reuniones con los vecinos y el sector hostelero para ver quiénes son los afectados o beneficiados, y poner el acento en que se haga un uso inteligente de la nueva normativa.

Abundó en que si se pueden realizar pequeños conciertos en los espacios públicos y en terrazas de bares y restaurantes será necesario que no haya amplificadores (que suben el volumen de la actuación) así como que es conveniente que haya un horario que sea consensuado entre las partes. No vio problemas a que se realicen conciertos de pequeño formato dentro de los establecimientos hosteleros, porque entendió que eso no molestaría a los vecinos, pero añadió que se deberán estudiar todas las perspectivas y tratar de convertir el decreto en una oportunidad. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el primer edil no dejó en el tintero la oportunidad de reclamarle a la Junta competencias que «retiene desde hace muchos años como las políticas activas de empleo, la vivienda o las instalaciones deportivas, que viene pidiendo desde hace 18 años sin ninguna receptividad por el Gobierno andaluz, como explicó. En cuanto al decreto, volvió a incidir que sin consenso no se va a aplicar.