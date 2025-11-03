Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, De la Torre, y las nietas del arquitecto, María Victoria y María Auxiliadora García Guerrero-Strachan, durante la ofrenda floral el pasado sábado.
La Casona del Parque

El alcalde Fernando Guerrero Strachan sigue vivo en el cementerio de San Miguel

El Ayuntamiento de Málaga honra la figura de uno de los personajes más interesantes de la ciudad, que proyectó la centenaria Casona del Parque y que acabó dirigiéndola

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

Dicen que nadie es profeta en su tierra, que España es a veces, madre, y otras, madrastra. Pero lo cierto es que en los últimos ... tiempos unos de los arquitectos más prolíficos de esta ciudad ha sido recordado como se debía. Hablamos del insigne Fernando Guerrero Strachan, de una saga de arquitectos que tuvo el protagonismo que merecía cuando la Casona, obra que culminó junto a Manuel Rivera Vera, cumplió el centenario de su edificación en la avenida de Cervantes en 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  8. 8

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  9. 9

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas
  10. 10

    Los niños de sus ojos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El alcalde Fernando Guerrero Strachan sigue vivo en el cementerio de San Miguel

El alcalde Fernando Guerrero Strachan sigue vivo en el cementerio de San Miguel