El alcalde asegura que Málaga «ha ido muy por delante de Madrid Central»

Entre las medidas de Pedro Sánchez en el caso de conformar gobierno estaría la de poner marcha experiencias como Madrid Central en otras provincias (exclusión al tráfico en el casco antiguo de vehículos contaminantes), sobre la que este periódico preguntó ayer al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que no dudó en decir que en Málaga se había ido muy por delante de Madrid Central en cuanto a reservar espacios para el peatón y cerrar el tráfico a vehículos privados, que no tengan relación con las personas residentes en el Centro, «a un tamaño menor, pero lo hemos hecho hace bastantes años. No me parece mal que se hagan este tipo de reflexiones, pero en Málaga ya hemos avanzado mucho en esta materia», subrayó. También explicó que se ha impulsado el uso del coche eléctrico y que se crearían más puntos de recarga. De la Torre puntualizó que en la zona de Carreterías-Álamos se va en la dirección de Madrid Central en cuanto a que quedará reservada para residentes y carga y descarga.