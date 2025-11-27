'La Alameda': así ha sido el debate de los portavoces municipales
Elisa Pérez de Siles (PP), Dani Pérez (PSOE) y Nicolás Sguiglia (Con Málaga) y Yolanda Gómez debaten sobre los temas de actualidad que afectan a la ciudad de Málaga en una jornada, en la que se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento
SUR
Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:59
Los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga: Elisa Pérez de Siles (PP), Dani Pérez (PSOE) y Nicolás Sguiglia (Con Málaga) y Yolanda ... Gómez, en representación de Vox debatieron este jueves en 'La Alameda' sobre los temas de actualidad que afectan a la ciudad de Málaga en una jornada, en la que se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento.
Temas como la tasa de basura, el problema de la vivienda o la situación de la Empresa de Malagueña de transportes (EMT) estuvieron sobre la mesa. 'La Alameda', programa que dirige y presenta el director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV y SUR.es, se emite cada jueves, a partir de las 21.30 horas en SUR.es y en 101tv.
