Has sufrido una agresión sexista si...

Presentación de la campaña para prevenir abusos en feria. Advertencias recogidas en la guía de prevención de abusos sexistas durante la Feria de Málaga

Estas son algunas de las advertencias recogidas en la guía de prevención de abusos sexistas durante la Feria de Málaga:

Has tenido una agresión sexista si...

Si no han respetado tu decisión.

Si te has ido de un espacio público porque has tenido miedo o te has sentido intimidada.

Si estás bailando y no dejan de acosarte.

Si te han tocado, abrazado o rozado sin tu consentimiento.

Si estás de fiesta y de pronto te despiertas y no recuerdas nada.

Si te han grabado teniendo relaciones sexuales sin tu permiso.

Si te han presionado o forzado para tener relaciones sexuales.

Si te han tocado el culo u otra parte de tu cuerpo, te han dado la chapa o si te han agobiado cuando dijiste que te dejaran en paz.

Si sufres insultos, supuestos 'piropos', tocamientos, desprecios y humillaciones por no ceder.