Aena advierte de que la congelación de tasas que pide el PP amenaza la ampliación del aeropuerto de Málaga

La confrontación política permanente entre el Gobierno y la oposición pone en riesgo el principal proyecto de infraestructuras que está ahora mismo en marcha en ... la provincia, como es la ampliación del aeropuerto. Así lo ha advertido Aena, en un duro comunicado remitido a este periódico, en el que pone de relieve que la reciente enmienda del PP para que se congelen las tasas aeroportuarias amenaza los proyectos de mejora previstos en terminales de toda España. Y entre ellas, insisten fuentes de esta empresa mixta, la de Málaga y la Costa del Sol.

«Si la enmienda prosperara y las Cortes Generales limitaran por ley la remuneración de la actividad aeronáutica de Aena sin ningún argumento económico racional, el daño al sistema aeroportuario español, a Aena y a sus accionistas podría ser considerable; y la compañía debería revisitar las inversiones previstas en los aeropuertos españoles en los próximos años, lo cual podría afectar negativamente a los territorios de España que albergan las infraestructuras», cita textualmente la nota.

Para los responsables del sistema aeroportuario español, «la propuesta legislativa referida debería conducir a una reflexión grave. Ninguna pugna política excusaría un daño, colateral e infundado, al buen funcionamiento de los aeropuertos españoles». «En última instancia, la obligación de Aena es, con el máximo respeto democrático a la soberanía popular y a las Cortes Generales, advertir de que la enmienda introduciría inseguridad regulatoria y jurídica en la economía española, cuyos efectos tóxicos en Aena podrían reverberar en la comunidad financiera internacional y enturbiar la buena imagen y la probada seriedad económica de España», añade.

Además, el operador aeroportuario recuerda que la «paternidad» del marco regulador del sistema aeroportuario español y del modelo empresarial de Aena, «que constituyen un éxito indudable, corresponde al PP, y de justicia es reconocerlo». «Por esta razón, es incongruente que sea precisamente este mismo partido político quien promueva la deformación de la coherencia económico-financiera y la revisión del plan de inversiones previsto en los aeropuertos españoles de los próximos años».

El PP se defiende

Preguntado sobre esta cuestión, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido al Gobierno de Sánchez que deje de «utilizar a empresas semipúblicas» para hacer oposición al PP. Y, sobre todo, «que deje las excusas y haga su trabajo, que es poner en marcha de una vez la ampliación del aeropuerto, que es uno de los más rentables y que más crece del país».

Carmona ha considerado «escandaloso» el argumento de Aena, «participada por el Gobierno en un 51%», de que la enmienda del PP al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (que propone congelar las tasas aeroportuarias entre 2027 y 2031) ponga en peligro las inversiones en aeródromos como este. «A la desidia y el abandono del Gobierno de Sánchez se suma ahora la amenaza de no acometer esa ampliación tan necesaria».

«Los malagueños estamos hartos, cansados y hastiados de un Ejecutivo que castiga día sí y día también a una provincia dinámica y pujante a la que Sánchez, Puente y Montero quieren poner cortapisas sea como sea y no lo vamos a permitir», ha sentenciado. Por ello, ha exigido al Gobierno que «deje las amenazas y las excusas, y acometa la ampliación del aeropuerto ya, porque con los plazos que maneja se colapsará antes incluso de que se redacte esa ampliación».