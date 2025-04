Aemet prevé lluvias este viernes en Málaga, pero con mejoría por la tarde

SUR Jueves, 3 de abril 2025, 22:18 Comenta Compartir

La meteorología marca los días de traslados de imágenes titulares a sus respectivos tronos procesionales y casas hermandad en Málaga capital hasta el próximo domingo. La borrasca Nuria ha dejado ya lluvias esta semana en la provincia de Málaga y volverá a hacerlo hoy viernes. La buena noticia cara a la jornada de traslados es que en principio las precipitaciones están previstas por la mañana y por la tarde ya hay menos probabilidades.

Este viernes durante la madrugada y la mañana volverán las lluvias por el paso de varias bandas sucesivas. No obstante, a últimas horas de la jornada, al caer la tarde, habrá una amplia y clara mejoría, al alejarse la borrasca Nuria de la provincia. La gráfica por horas que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología para Málaga capital refleja que las lluvias este viernes se darán principalmente entre las 13 y las 16.00 horas, además de en la madrugada anterior. Después hay también previstas algunas precipitaciones aisladas a las 18.00 horas, pero a partir de las 19.00 ya no habrá lluvias. Los traslados previstos para este viernes (Paloma, Esperanza, Rescate o Estudiantes, entre otros) están previstos a partir de las 20.00 horas, por lo que no tendrían problemas con la lluvia. Aquí se pueden consultar el listado completo de traslados en Málaga capital y sus horarios.

En cuanto al sábado, en principio no se ven lluvias, salvo algún chaparrón débil y aislado. Ya el domingo, al final del día, esto es, al anochecer, Aemet prevé el paso de una nueva borrasca que volverá a regar la provincia. No obstante, es posible que pudieran celebrarse todos los traslados previstos, aunque algunos tuvieran que acortar recorrido.