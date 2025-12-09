Adjudicadas las obras para ampliar la playa de los Baños del Carmen en Málaga

Ya hay veredicto. Ha costado que saliera, por retrasos administrativos en varios momentos del proceso de licitación, pero el proyecto para la ampliación de la ... playa en los Baños del Carmen de Málaga ya está a punto de dar el salto de los despachos al terreno.

Los trabajos para multiplicar por cinco el arenal actual y protegerlo mediante espigones, entre otras mejoras, tendrán un coste de casi cinco millones de euros (concretamente, 4,97 millones, uno menos que el presupuesto base con el que salió a concurso); y un plazo de ejecución de nueve meses. La empresa encargada de la ejecución será una Ute integrada por Adiante Infraestructuras y Construcciones Maygar.

El proyecto prevé un vertido de 73.837 metros cúbicos, con lo que la playa alcanzará un ancho medio de hasta 37 metros, 27 más que la actual

Dadas las fechas actuales y el hecho de que todavía se tienen que concretar los trámites de la adjudicación, lo previsible es que las obras comiencen hacia el mes de febrero y terminarán a finales del año que viene.

La nueva playa de los Baños del Carmen Línea de orilla actual Baños del Carmen Primera fase Construcción de un espigón de 193 metros Nueva línea de orilla Segunda fase Aportación de arena: 73.837 m3 Morlaco (parque de ejercicios) Playa seca Playa sumergida Ancho medio de la playa Actual 10 m Ampliación prevista 27 m 37 m Fuente: Dirección General de la Costa y el Mar E. HINOJOSA

Pedregalejo gana una playa

La ampliación de la playa de poniente de los Baños del Carmen, una obra largamente demandada en el barrio de Pedregalejo, hará que la superficie del arenal pase de los actuales 2.700 metros cuadrados hasta 12.700. Para ello, el proyecto prevé un vertido de 73.837 metros cúbicos de material, con lo que la playa alcanzará un ancho medio de hasta 37 metros (27 más que la actual).

Hay que remontarse a 2015 para encontrar el embrión del último proyecto de la Demarcación de Costas de Málaga para la regeneración de la playa de los Baños del Carmen. Este era sucesor de otros anteriores, que arrancan con el Plan Especial de los Baños del Carmen de 1995, y de hecho hubo un primer intento, en 2017, por el que el Gobierno impidió el procedimiento ambiental rápido, que se pretendía hacer desde Málaga. A partir de marzo de 2020 hasta ahora (cinco años) ha estado el expediente en trámites, primero en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, hasta que en 2023 por fin se publicó la declaración de impacto ambiental. Y luego de vuelta a la Demarcación.

El proyecto permitirá crear una gran playa sobre la pequeña caleta actual al lado del balneario. El ámbito de los trabajos irá desde la punta de El Morlaco hasta la explanada del restaurante. En primer lugar, se construirá un espigón de 193 metros que saldrá desde El Morlaco, con un tramo inicial emergido y otro oblicuo sumergido, de norte a sur, formando una especie de V abierta. La plataforma estará preparada para la colonización por especies marinas.

Protección del roquedal

En una segunda fase, se llevará a cabo una recarga de arena en la playa con un volumen de unos 73.837 metros cúbicos. En esta fase, se insiste en que este material no podrá afectar ni tocar al roquedal que rodea la explanada del balneario. De esta forma, la playa alcanzará un ancho medio de hasta 37 metros, 27 más que la actual. El material se extraerá del arroyo Jévar (30.000 m3) y Totalán (45.000).

Otra clave de la iniciativa es la construcción de una nueva rampa de acceso a la playa desde la plataforma de la punta del Morlaco, mediante una escalera en acabado rústico a base de rocalla y escollera para una mayor integración paisajística. El actual acceso principal, que da entrada al restaurante, se adaptará para personas con movilidad reducida.

A su vez, se ha previsto la demolición de tramos de pavimento y bordillos antiguos en el acceso desde la punta de El Morlaco. También se actuará para reponer y reperfilar los huecos existentes y los bloques caídos en la escollera delante del actual muro de ribera del tramo peatonal entre el punto anterior y los Baños del Carmen. Parte de la escollera sobrante se podrá reutilizar para el tramo sumergido de la obra marítima.

La propuesta cuenta con la declaración de impacto ambiental positiva, en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas y correctoras. Así, con respecto a la biodiversidad, como principales condiciones se cita el calendario de obras, que estará en función de la fenología de las especies sensibles o vulnerables presentes en la zona de actuación, así como las especies comerciales. Antes del inicio de las obras, se realizará una prospección de campo que permita comprobar la cartografía bionómica, mediante filmación submarina o inmersión de buceadores especializados. Se prestará especial atención a la presencia de especies protegidas e invasoras.

Además, se asegurará el vallado en la zona donde se encuentra vegetación natural de interés, principalmente la especie Limonium malacitanum, y en caso necesario se procederá a su señalización, con objeto de evitar el tránsito de maquinaria y zonas de acopio de materiales o cualquier actividad que pudiera causar impacto.

Las barreras antiturbidez deberán estar en funcionamiento durante todo el proceso de ejecución del proyecto, independientemente de los niveles de sólidos en suspensión, en especial las dispuestas alrededor de ejemplares de las especies protegidas, bajo la vigilancia de personal especialista, para garantizar que no se produzcan efectos adversos por el propio roce de la pantalla con la roca.

El informe pone el foco especialmente en la lapa Patella ferruginea, que es especie protegida, y para la que se tendrán con prever medidas que eviten «el marisqueo ni ningún tipo de recolección ocasional, ni desde tierra ni desde el mar». Así como en el Limonium, una especie vegetal endémica y protegida.

Además, se avisará a los organismos competentes en caso de que se observase la presencia fortuita de ejemplares de especies de fauna amenazadas o en régimen de protección especial, como el dátil de mar (Lithophaga litophaga), o restos o evidencias (nidos, crías o huevos), en situación tal que pudieran verse afectadas. También habrá una especial protección arqueológica.