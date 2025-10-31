Adiós al parking de la calle Mármoles: lo reemplazará un hotel

Este fin de semana, y durante las jornadas del lunes y martes próximos, se llevará a cabo el derribo de uno de los edificios que ... conforman la fachada de la calle Mármoles hacia el puente de la Aurora. El parking ubicado en el número 1 de esta calle desaparecerá para dar paso al proyecto de un nuevo hotel, como ya avanzó SUR en 2021. La demolición de este inmueble, construido en el año 1990, dará comienzo este sábado y requerirá cortes de tráfico en varias calles.

Según han informado desde el Ayuntamiento, durante este sábado y domingo, se cortará el tráfico en la calle Mármoles, en el tramo comprendido entre la Rampa de la Aurora y la calle Padre Miguel Sánchez, frente a la fachada del hotel Sallés Málaga Centro. Además, se realizarán cortes de tráfico en el carril de circulación en sentido oeste del puente de la Aurora, a la altura de su confluencia con el pasillo de Santa Isabel, y en el carril de circulación en sentido este de Mármoles, a la altura de las intersecciones con Álvaro de Bazán y Armengual de la Mota, excepto para el acceso a vados autorizados.

Asimismo, en las jornadas del lunes y martes, permanecerá cortado al tráfico el carril en sentido este de la calle Mármoles, y se llevarán a cabo cortes a la altura de las intersecciones con Álvaro de Bazán y Armengual de la Mota, excepto para el acceso a vados.

De este modo, se inician las obras para un proyecto hotelero respecto al que la Gerencia Municipal de Urbanismo ratificó la concesión de la licencia de obras el pasado mes de septiembre, lo que avala que se lleve a cabo la operación de derribo del parking. La actuación prevé la construcción de un hotel de cuatro estrellas con capacidad para 99 habitaciones y piscina en la cubierta, según el proyecto inicial del arquitecto Manuel Duque Bolívar.

Ampliar Recreación del hotel diseñado por Manuel Duque Bolívar para reemplazar al parking de la calle Mármoles. Sur

Desde el año 2020, el edificio del aparcamiento es propiedad de Dosagran Proyectos, una empresa con sede en Bilbao. Este parking fue construido en el año 1990 sobre una parcela de unos mil metros cuadrados de superficie. Cuenta con 140 plazas de aparcamiento en rotación, distribuidas en cinco plantas. A ellas hay que sumar otras 14 que existen en la superficie de la planta de la cubierta. La parcela tiene capacidad para la construcción de un nuevo edificio de casi siete mil metros cuadrados de superficie, suficiente para albergar las 99 habitaciones proyectadas en este nuevo cuatro estrellas.

Con este hotel, el entorno del Guadalmedina se convierte en uno de los más potentes de la capital en cuanto a la concentración de alojamientos turísticos. A los ya existentes de las cadenas NH, Ibis, Eurostars y Vincci; el hotel Guadalmedina; y el de la marca B&B, en la avenida de Fátima; se sumó en 2022 el cuatro estrellas de la cadena catalana H10 en la zona de Hoyo de Esparteros con diseño del afamado arquitecto Rafael Moneo.