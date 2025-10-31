Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edificio de aparcamientos fue construido en el año 1990. Salvador Salas

Adiós al parking de la calle Mármoles: lo reemplazará un hotel

El derribo del edificio se llevará a cabo desde este sábado hasta el próximo martes y requerirá varios cortes de tráfico en los viales del entorno

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:40

Comenta

Este fin de semana, y durante las jornadas del lunes y martes próximos, se llevará a cabo el derribo de uno de los edificios que ... conforman la fachada de la calle Mármoles hacia el puente de la Aurora. El parking ubicado en el número 1 de esta calle desaparecerá para dar paso al proyecto de un nuevo hotel, como ya avanzó SUR en 2021. La demolición de este inmueble, construido en el año 1990, dará comienzo este sábado y requerirá cortes de tráfico en varias calles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  7. 7 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  8. 8 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  9. 9 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  10. 10 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adiós al parking de la calle Mármoles: lo reemplazará un hotel

Adiós al parking de la calle Mármoles: lo reemplazará un hotel