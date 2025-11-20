Adiós a la antigua lonja del puerto de Málaga

La antigua lonja del muelle 8 del puerto de Málaga ya es historia. Una vez retirados y reciclados los materiales que podían tener una segunda ... vida, la empresa catalana Hercal Diggers ha derribado en cuestión de pocos días el edificio que durante décadas sirvió para la subasta del pescado.

Esta demolición, que incluye los cuartos de rederos y la fábrica de hielo, permitirá comenzar con el puzle de la reordenación de los escasos espacios logísticos que hay disponibles, especialmente aquellos destinados al almacenamiento de graneles sólidos. Y es que, como recuerda el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, esta institución deberá entregar la parcela de San Andrés al Ayuntamiento tras el verano del año que viene.

Por tanto, las carpas que ahora ocupan esta parcela tendrán que ir a otros muelles. En primer lugar, a corto plazo, se van a repartir con instalaciones provisionales en varias zonas, entre las que están los terrenos anexos al solar del auditorio. Pero también en los terrenos que está a punto de dejar libres la lonja y los rederos. «Esto no permitirá un cierto desahogo», admite Rubio.

El derribo forma parte del proyecto para transformar el antiguo muelle 8 en una gran plataforma para mercancías

Esto se completará posteriormente con la gran plataforma que resultará del aterramiento de la dársena pesquera del muelle 8, una vez que esta ya está a punto también de culminar su desalojo. Primero fueron la nueva lonja y el pantalán de pesqueros en el Guadalmedina. Y en breve lo harán también las embarcaciones oficiales —vigilancia aduanera, inspección pesquera, Salvamento Marítimo— en otro pantalán en el extremo más alejado de la desembocadura, que se espera inaugurar en marzo de 2026.

En cuanto a esta iniciativa, clave para garantizar el futuro de las mercancías portuarias, el presidente explica que el proyecto ya se ha remitido a Puertos del Estado porque requiere la autorización del Consejo de Ministros, aunque el Ministerio de Transportes ya la declaró «prioritaria». Por tanto, la idea es poder licitar hacia verano de 2025.

A su vez, a medio plazo la Autoridad Portuaria está negociando con Adif el uso logístico de la plataforma intermodal (con acceso para trenes y camiones) de Los Prados. Y más a largo plazo, la parcela junto al Cortijo Bacardí, comprometida por el Ayuntamiento (en compensación por la parcela del futuro auditorio), permitirá un gran ensanchamiento del puerto hacia el interior, con amplios espacios para el acopio de mercancías.

Demolición

De vuelta a la demolición de la antigua lonja, que ya llevaba meses sin uso (tras el traslado a la nueva, en la desembocadura del Guadalmedina), los trabajos tienen un coste de casi 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses, por lo que deberá quedar terminado entre febrero y marzo del año que viene. La empresa contratista también ha asumido la gestión de los residuos generados «de forma eficiente y sostenible, en condiciones adecuadas de seguridad y salud para los trabajadores».

La antigua lonja se construyó en 1967, dentro de un conjunto de edificios destinados a atender el auge de la actividad de subasta de las capturas, tanto de bajura como de altura, en la capital malagueña en aquella época. En cambio, esta entró en declive hace ya dos décadas, en favor de otros puertos de la provincia como Caleta de Vélez.

Desde diciembre de 2023 existe una nueva lonja, mucho más pequeña, moderna y equipada con sistemas para el lavado de moluscos, en el muelle de San Andrés. Esta a su vez está conectada con un pantalán flotante en la desembocadura del Guadalmedina para las embarcaciones pesqueras. Mientras que, algo más alejado, en la ribera opuesta, se encuentra la destinada para barcos oficiales.

Como se ha comentado, este paso es indispensable para poder acometer el nuevo muelle 8 de mercancías sobre la actual dársena pesquera. Este es el proyecto logístico más importante en el que está inmersa la Autoridad Portuaria malagueña. Este se llevará a cabo sobre el aterramiento de la dársena pesquera, que está en desuso, y estará destinado a los barcos graneleros y de contenedores, que es uno de los principales tráficos marítimos en Málaga.

En este emplazamiento se podrá atender a buques de hasta 300 metros y con un calado de 15 metros. Las embarcaciones más grandes de este tipo que visitan habitualmente la capital tienen unos 275 metros y transportan fundamentalmente graneles sólidos (minerales y agroalimentarios).

Para ello, al muelle 9 se le añadirán hasta 110 metros más de longitud, con lo que llegará a los 820 metros. Esto le dará unas mayores capacidades operativas a la terminal de contenedores, para poder atender en simultáneo a dos grandes portacontenedores. Actualmente, se puede dar servicio a la vez a uno grande y uno pequeño, o a dos medianos.

A su vez, se generará una explanada de unos 70.000 metros cuadrados, de los que una parte irá destinada a zona de operaciones, junto a la línea de atraque, y el resto a superficie para tinglados de almacenamiento de graneles. Lo que se trata es de trasladar las carpas de San Andrés a esta otra ubicación, sin perder capacidad operativa, ya que se harán instalaciones fijas, de hormigón, que permitirán apilar mercancía a más altura. Así, la zona de San Andrés se despejará para dejar sitio al auditorio.

El conjunto se remata con un nuevo puente de acceso, cuya construcción está a punto de comenzar. Este proyecto, con un presupuesto de 4,5 millones, es esencial porque conectará toda la zona nueva mediante un gran vial y sus distribuidores.