Adelante reclama la llegada del metro y el Cercanías al PTA y Campanillas Vecinos y representantes de Adelante Málaga, en la entrada al Parque Tecnológico. / Moreno La coalición de izquierdas presentará una moción en el Ayuntamiento para un impulso al transporte público en el distrito IGNACIO LILLO Málaga Miércoles, 16 octubre 2019, 13:13

Rodeados por un grupo de vecinos de Campanillas, a las puertas del Parque Tecnológico, los concejales de Adelante Málaga Eduardo Zorrilla y Paqui Macías han reivindicado la llegada al distrito del metro y también del Cercanías, algo que pretenden impulsar con una moción que presentarán a la próxima comisión de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento. Para el portavoz de la formación, la conexión del metro es «la crónica de una promesa incumplida», y recordó que en el recinto empresarial se desplazan diariamente unos 20.000 trabajadores, con la previsión de que en los próximos años pueda crecer hasta cerca de 50.000. «Siguen sin solucionarse los problemas de movilidad que afectan no solo a éstos, sino a todos los habitantes del distrito, uno de los peor tratados por el Ayuntamiento y el resto de administraciones, sobre todo en lo que se refiere a la conexión mediante transporte público».

Zorrilla recordó que la llegada del tranvía es «una promesa electoral incumplida por el PP y Ciudadanos», una de las cuestiones sobre las que más hincapié han hecho en las recientes elecciones, con numerosas mociones de los dos partidos e incluso fue objeto de alegaciones a los anteriores Presupuestos (socialistas) de la Junta. Para el grupo de Adelante Málaga, los problemas de movilidad se tienen que solucionar con un conjunto de medidas integradas, que pasan por la conexión del metro pero también del Cercanías, así como el carril Bus-VAO. «Sin embargo, el reciente anuncio por parte de la Junta de que va a postergar sin fecha ni plazo esta conexión llena de incertidumbre una infraestructura tan necesaria para la ciudad». Por ello, desde Adelante Málaga van a volver a pedir al Gobierno andaluz y al Ayuntamiento, mediante la citada moción, que se inste al Ejecutivo a que no retrase ni postergue este proyecto, y a que fije un calendario con unos plazos y objetivos de financiación concretos.

María Martín González, vecina de Santa Rosalía, coincide en la reivindicación: «El metro hace muchísima falta porque hay muchos atascos, todo el que vive aquí y los trabajadores lo saben, tienen que aparcar los coches en Santa Rosalía y venir luego andando durante media hora, llueva o haga calor o frío, de ida y de vuelta», asegura. Por ello, reclama a la Junta que haga un esfuerzo y lo ejecute, porque ahora la última parada no está lejos. En la misma línea, Pepe Subires, vocal del Consejo de Distrito de Campanillas por Adelante Málaga, denuncia que este es el distrito «más marginado», sobre todo en cuestiones de transporte, «donde está totalmente discriminado», y asegura que hay más de 8.000 personas que viven en nucleos periféricos que no tienen ningún transporte con el Centro ni con lugares como el Clínico, Carlos haya ni la Universidad. «Si no tienes coche particular no puedes moverte».