Adelante Málaga propone un plan para facilitar la emancipación de los jóvenes Zorrilla propone la aplicación de un plan de emancipación. / SUR La coalición entre IU y Podemos anuncia que, en caso de acceder al Gobierno local, impulsará un plan específico de vivienda para este sector de la población, al que también ayudará a conseguir el B1 de inglés ALBERTO GÓMEZ Domingo, 19 mayo 2019, 18:40

Adelante Málaga, la coalición entre Podemos e Izquierda Unida, ha presentado esta mañana sus propuestas para reducir las consecuencias del desempleo juvenil y permitir una emancipación más temprana. La formación de izquierdas prevé, en caso de acceder al Gobierno local, aprobar un plan específico de vivienda para este sector de población, además de impulsar una escuela municipal de formación. El candidato de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, recuerda que los jóvenes son víctimas de la falta de empleo, la precariedad y la imposibilidad de acceder a una vivienda: «Y a pesar de ello, el PP no ha hecho nada desde el Ayuntamiento para revertir esta situación».

Ainhoa Serrano, candidata independiente de la lista de Adelante Málaga y miembro del Sindicato de Estudiantes, califica de «insostenible» la situación de los menores de 30 años en la ciudad: «Siete de cada diez parados son jóvenes y nos enfrentamos a no tener contratos y a ser explotados. Nos tratan como ariete para el resto de los trabajadores. Ya hay más desahucios por impago de alquileres que por hipotecas. Muchos salen de Málaga y de España no como dice la derecha porque tenemos espíritu aventurero, sino porque aquí no hay ningún tipo de salida, ni laboral, ni de dignidad. Por eso, el 26 de mayo tenemos que echar a la derecha y cambiar la situación de la juventud en Málaga».

La escuela prevista por Adelante Málaga ofrecerá formación profesional en diversas especialidades y permitirá cursos y exámenes gratuitos de inglés para que los estudiantes puedan adquirir el nivel B1. El plan de emancipación contempla además creación de una residencia municipal de estudiantes, entre otras medidas enmarcadas en el Plan de Vivienda.