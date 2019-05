Adelante Málaga creará centros de día para mayores en todos los distritos Eduardo Zorrilla, durante un reparto de programas. / SUR La candidatura de izquierda promete crear una red de apoyo a las familias cuidadoras IVÁN GELIBTER Martes, 21 mayo 2019, 19:08

Adelante Málaga ha presentado hoy su plan para crear centros de día para mayores en cada uno de los distritos de Málaga. En estos centros de día se ofrecerían, además de cuidados médicos y ciertos servicios como peluquería, actividades de ocio activo que puedan servir para mejorar su día a día.

«Se trata de una alternativa para los mayores que quieren seguir viviendo en sus casas, que todavía tienen capacidad física, pero que no tienen actividades durante el día para realizar un ocio activo y saludable», ha explicado el candidato a la Alcaldía, Eduardo Zorrilla. En Málaga hay más de 80.000 personas mayores de 65 años, de ellas 24.000 no tienen ningún tipo de ayuda por parte del Ayuntamiento y viven solas y de estas el 80% son mujeres. «Ante esta realidad el Ayuntamiento no puede permanecer de espaldas, tiene que fomentar un envejecimiento activo y saludable con diferentes alternativas», ha destacado Zorrilla.

Además, Adelante Málaga promoverá la instalación de contadores inteligentes de agua en colaboración con Emasa para los mayores que viven solos. Estos dispositivos avisarán a los servicios sociales si se detecta una caída anómala en el consumo para que se realice una visita al domicilio y se compruebe cómo se encuentran. También prometen crear una red de apoyo a las familias cuidadoras para descargar en parte de una tarea que recae especialmente sobre las mujeres.