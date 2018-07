La adaptación del proyecto a restos arqueológicos aplaza a febrero el final de la obra de la calzada central de la Alameda La imposibilidad de tocar los muros del fuerte de San Lorenzo obliga a buscar nuevas soluciones técnicas para la pendiente de un colector soterrado JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 17 julio 2018, 13:13

La obra para reurbanizar la calzada central de la Alameda Principal que acomete el Ayuntamiento ya tiene sobre sí un retraso derivado de la aparición de restos arqueológicos en el subsuelo. La Gerencia Municipal de Urbanismo va a tener que adaptar el proyecto ante la imposibilidad de tocar los muros que han aparecido del llamado fuerte de San Lorenzo, a la altura de la iglesia de Stella Maris y de la calle Ordóñez. Estos muros están atravesados por un túnel a modo de colector para el saneamiento de la ciudad que los técnicos tienen previsto sustituir por uno nuevo, pero con mayor pendiente para facilitar la evacuación de las aguas del Centro hacia el Guadalmedina. Para ello, sería preciso rebajar en unos 60 centímetros los tramos de muros del fuerte que atraviesa el actual colector. Sin embargo, la delegación de la Consejería de Cultura ha dictaminado que esos muros no se pueden tocar, así que Urbanismo y Emasa buscan el modo de ganar toda la pendiente que sea posible si comerle a los sillares del antiguo fuerte.

Las soluciones que están sobre la mesa pasan por ejecutar el nuevo colector con sección de marco, en vez de tubo, y realizarlo con un material menos grueso que el hormigón armado para facilitar el tránsito del agua con la mayor fluidez posible. Este cambio va a suponer que el final de la obra de la renovación de la calzada central de la Alameda se demore hasta el mes de febrero del año que viene. Estaba previsto que acabara a finales de año. «Hay un ligero retraso de un par de meses escasos», ha explicado el alcalde, Francisco de la Torre, que ha visitado las obras que acomete la empresa Verosa junto a los concejales de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares; distrito Centro, Gemma del Corral; y Movilidad, Elvira Maeso. De la Torre ha apuntado que este cambio constructivo no va a suponer un incremento en el coste de la obra, que fue adjudicada por 1,8 millones de euros.

Respecto a la reurbanización del lateral sur de la Alameda para convertirlo en un bulevar peatonal, el regidor ha anunciado que esta obra, que Urbanismo sacó a concurso en noviembre del año pasado, podrá adjudicarse en agosto para comenzar en septiembre, por lo que podría estar finalizada para marzo del año que viene.

De la Torre ha explicado que el nuevo pavimento que se va a aplicar a la calzada central de la Alameda será más permeable al aire y al agua, y por ello más compatible con las raíces de los ficus.

Sustitución de la farolas

Respecto al cambio de las actuales farolas por otras de tipo minimalista, cuestión que ha generado polémica y que fue objeto de una moción plenaria en la que los votos de los grupos de la oposición dictaminaron que se mantengan las actuales, todo apunta a que finalmente van a reemplazarse. «He pedido a los técnicos una explicación clara de las ventajas que tienen las farolas nuevas para la iluminación de los árboles, fachadas y zonas peatonales, y desde el punto de vista energético», ha señalado De la Torre, quien ha añadido que las actuales farolas «caben ser perfectamente integrables si no totalmente en este espacio urbano, en otros espacios urbanos». «En esa línea trabajará la Gerencia y consensurará con los demás grupos el mejor destino de las farolas actuales», ha añadido.

A preguntas de este periódico sobre si cabría la opción de mantener algunas de las actuales en el espacio de la Alameda, De la Torre no ha dado una respuesta clara. «No lo sé si aquí o en otras zonas», ha afirmado. No obstante, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo se mantienen por ahora firmes en acometer el proyecto tal y como lo han diseñado desde el principio, es decir, sustituyendo las farolas actuales por otras de tipo minimalista. «Siempre me pronuncio en términos de respeto a los técnicos que diseñan una obra, que siempre buscan una imagen coordinada de modernidad y de respeto. Qué más respeto que poner en valor las fachadas del XVIII y del XIX, si hay unas farolas que consiguen que ese valor quede bien visible. Creo que es el mejor homenaje a la Alameda. Soy sensible a la opinión de los vecinos. No es modernidad porque sí, es para poner en valor los árboles y las fachadas de la Alameda», ha remarcado el alcalde.