Los acusados de asesinar a Pablo Podadera declaran que él y un amigo se acercaron insultándoles Alberto (izquierda) y Alejandro se sientan en el banquillo por un posible delito de asesinato. / FRANCIS SILVA Alberto y Alejandro, para quienes la fiscal pide una pena de 18 años de cárcel, aseguran que advirtieron a la víctima de que no se metiera en la pelea ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Miércoles, 27 marzo 2019, 00:06

Alberto y Alejandro, que se sientan en el banquillo acusados de asesinar a golpes a Pablo Podadera, reconocieron ayer que pegaron al joven, que en la noche en la que sucedieron los hechos celebraba su 22 cumpleaños con unos amigos en una discoteca del Centro. Sin embargo, aseguraron que el joven fue el que se metió en una pelea que le era ajena y le advirtieron de que no lo hiciera.

La Fiscalía, que pide para ellos una pena de 18 años de prisión, asegura que, tras intentar mediar en una pelea para apaciguar los ánimos, Pablo recibió «desde atrás, de forma sorpresiva, violentos puñetazos de Alberto (practicante de boxeo) y Alejandro, que impactan contra la sien derecha, con la intención de matarlo, dada su envergadura, potencia y destino de los golpes (la cabeza), comenzando a caer desplomado». Una vez en el suelo, continúa la fiscal, «recibe patadas en la cabeza por parte de ambos».

Alberto, que fue el primero en declarar, relató que aquella noche había consumido cocaína y alcohol y que no era practicante de boxeo, ya que solo había dado cinco clases. Indicó que en la puerta de la sala Theatro un amigo de El Palo estaba en actitud violenta con los porteros, por lo que se lo llevó a la calle para intentar tranquilizarle. Una vez fuera, Nicolás –en rebeldía en esta causa como supuesto encubridor– , Alejandro y otro amigo de éste se acercaron a ellos para ver qué es lo que ocurría, según su declaración. En ese momento, Pablo y un amigo de éste último salieron a la calle y, aseveró, les insultaron mientras se dirigían hacia ellos. «Alejandro y yo les gritamos que no se acercaran, no tenía ningún sentido que se metieran en una pelea que no tenía nada que ver con ellos». Afirmó que Pablo empezó a empujar a su amigo y que le arrinconó, que amenazó con pegar a Alejandro, por lo que el acusado le pidió que lo dejara; tras ello, lanzó un primer puñetazo al aire y un segundo que le dio a Pablo en la cabeza. Dijo que estaba al lado de Pablo y que desconoce si éste le vio. Además, también ha negado haberle dado patadas.

No era consciente

Insistió en que él no era consciente de la gravedad, por lo que se marchó tras haber sido separado por los porteros. Una vez que se enteró de lo ocurrido, siempre según su relato, contactó con su familia para que le buscara un abogado y entregarse a la policía. Los agentes le buscaban, mientras él se alojaba en hostales de la capital hasta que fue detenido en la plaza de La Merced: «Tengo familia en Estados Unidos y podría haberme marchado. Pero nunca fue mi intención».

Alejandro, que al igual que Alberto empezó pidiendo perdón a la familia, declaró en el mismo sentido que Alberto. Habían consumido cocaína y alcohol en grandes cantidades y que el otro procesado mediaba en una discusión anterior. También dijo que Pablo acudió con un amigo al lugar donde se estaba produciendo la pelea, acercándose a ellos dos para intentar disuadirlos de su intención, ya que los veía «muy alterados». «Le puso la mano en el pecho a Nicolás y le dijo tapón, tras lo que me amenazó con pegarme si me acercaba», dijo.

Fue justo después cuando, según precisó, golpeó a Pablo «con la mano abierta en el cuello». Dijo que, aunque no lo vio, debido al puñetazo que Pablo recibió por parte de Alberto, éste se desplazó hacia él, por lo que le pegó creyendo que le iba a atacar. Aseveró que no fue consciente de la gravedad, por lo que siguió en la discoteca bebiendo y fumando una cachimba. Tras ello, continuó la fiesta y se acabó entregando cuando su hermano le dijo que la policía lo buscaba.

Frente a estas versiones, está el testimonio de una testigo que declaró por videoconferencia y que aseguró que vio a Alberto propinar patadas en la cabeza a Pablo cuando éste se encontraba ya en el suelo. Lo conocía por trabajar en un local del Centro, por lo que ofreció a los agentes sus datos, lo que permitió identificarlo.

También declaró un oficial de la policía que analizó las imágenes de las cámaras de seguridad, quien manifestó que Pablo estaba «totalmente tranquilo, sin una actitud mala, solo quería calmar la situación». Él apreció en el vídeo cómo Alberto lanza varios puñetazos contra Pablo, que no tiene posibilidad de defensa. Tras ello, además de los golpes, Alejandro le propina varias patadas a Pablo cuando éste se encuentra en el suelo «completamente abatido».

Los dos acusados por encubrimiento que se sientan en el banquillo –el tercero está en rebeldía– se enfrentan a una posible condena a dos años. Entre ellos está el portero de la discoteca, al que acusan de no ofrecer datos de los sospechosos pese a que conocía a Alberto. Éste expuso que no sabía de la gravedad, por lo que en un primer momento quería desligarse del caso, pero que colaboró al conocer las consecuencias. El otro de los jóvenes que la policía señala como encubridor, amigo de Alberto, explicó que se marchó junto a este último, que le dejó ropa y que estuvo con él, pero no ayudándole a huir, sino como parte del transcurso de la noche.