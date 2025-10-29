Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de una protesta anterior en Carlos Haya. SUR

Un acuerdo evita la huelga general convocada en el Hospital Regional por la falta de contratos

El acuerdo contempla cubrir las reducciones de jornada y las bajas de larga duración, además de buscar alternativas a las movilidades de profesionales entre servicios

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:29

Todos los sindicatos del Hospital Regional Universitario de Málaga (CSIF, UGT, CCOO, SATSE, SMA y FTPS) habían convocado una huelga general entre los días 3 ... y 5 de noviembre por la falta de contrataciones en todas las categorías y las movilidades de profesionales entre servicios. Este paro afectada a todas las categorías, desde médicos a enfermería pasando por celadores y TCAE. Sin embargo, poco después se cayó del cartel el Sindicato Médico de Málaga y este miércoles se ha conocido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las organizaciones convocantes han llegado a un acuerdo para evitar la huelga.

