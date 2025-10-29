Un acuerdo evita la huelga general convocada en el Hospital Regional por la falta de contratos

Todos los sindicatos del Hospital Regional Universitario de Málaga (CSIF, UGT, CCOO, SATSE, SMA y FTPS) habían convocado una huelga general entre los días 3 ... y 5 de noviembre por la falta de contrataciones en todas las categorías y las movilidades de profesionales entre servicios. Este paro afectada a todas las categorías, desde médicos a enfermería pasando por celadores y TCAE. Sin embargo, poco después se cayó del cartel el Sindicato Médico de Málaga y este miércoles se ha conocido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las organizaciones convocantes han llegado a un acuerdo para evitar la huelga.

Esta huelga, por cierto, es diferente a la convocada por los técnicos superiores sanitarios para los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre para exigir ser calificados como Profesión Sanitaria Regulada en el Estatuto Marco que prepara ahora el Gobierno y que podría afectar a 30.000 pruebas diagnósticas diarias.

Negociaciones

Tal y como ha confirmado SUR el delegado del sindicato de enfermería SATSE a SUR, Juan Ignacio Anguita, las negociaciones comenzaron el pasado viernes, «desde el minuto uno hubo intención de llegar a un acuerdo, donde no había dinero ahora lo hay», ironiza Anguita, quien ha explicado que el hospital se habría comprometido a cubrir todas las bajas y reducciones de jornada. «Hay más de 250 reducciones de jornada en el hospital, que por guarda de hijo pueden durar más de una década, y luego se pueden pedir por cuidado de padres mayores. Muchos han optado por acogerse a esta figura por la sobrecarga de trabajo tan grande que asumen los profesionales, todo con el fin de sobrellevarlo», explica.

La escasez de enfermeros se agrava las reducciones de jornada: exigen más contrataciones para cubrir los servicios

En su opinión, «la plantilla está muy justa y a bajas largas y reducciones de jornada hay que sumar los permisos diarios, las vacaciones, la plantilla está en mínimos, sólo en enfermería faltan 300 profesionales; si dos enfermeros se reducen la jornada al 50%, se necesita otro a tiempo completo para cubrirlo. Había más de 100 enfermeros con reducciones».

«El problema es que ya está siendo peligroso trabajar en estas condiciones», ha precisado, para añadir que también cambia la manera del proceder el SAS con relación a las movilidades de un servicio a otro de profesionales, «se van a buscar otras alternativas para los supervisores de guardia», dado que esta situación, dice el dirigente de SATSE, generaba una «gran ansiedad» a los profesionales.

Precisamente, los sindicatos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria protestaron el pasado lunes ante las puertas de urgencias para exigir más contrataciones en el centro y amenazaron, incluso, con unirse al paro general del Hospital Regional.