Cosas de la Ciudad Acueducto de San Telmo: un parque en uso aún sin terminar Papeleras llenas junto a vallas de obras en la zona de los toboganes. Aunque las obras no han finalizado, el recinto ya está siendo utilizado ya que no hay ningún obstáculo que impida el acceso JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Sábado, 8 junio 2019, 13:56

Las obras del parque del acueducto de San Telmo no han finalizado aún a falta de algunos detalles, pese a lo cual el recinto ya está siendo utilizado ya que no hay ningún obstáculo que impida su acceso, según Francisco Nájera, presidente de la asociación de vecinos Cortijillo Bazán. «El parque no ha sido inaugurado pero está abierto desde días antes de las elecciones estando en obras», afirma. «¿Y si ocurre algo, quien es el responsable?, se pregunta. El uso del recinto se comprueba al ver las papeleras llenas junto a los grandes toboganes con que cuenta este nuevo recintoque fue visitado recientemente por el alcalde en plena campaña electoral, al ser el escenario elegido para anunciar nuevos proyectos de zonas verdes en Málaga.

Desde entonces, son muchos los vecinos que acceden al recinto, bien por la parte baja, justo donde se encuentra el acueducto, o bien por la zona más alta, por Cortijillo Bazán, donde una de las vallas que rodeaba el perímetro del recinto aparece volcada en el suelo.

«Las obras del parque han sufrido un gran retraso», señala Francisco Nájera, quien aunque considera que el recinto es un sitio bonito y necesario para la barriada, critica algunos aspectos de su diseño. «Es una obra del siglo XXI y no se han dispuesto medidas arquitectónicas para que puedan ser utilizadas por todos los ciudadanos, pues los discapacitados deben dar un rodeo muy grande, y hay escaleras que podían haberse sustituido por caminos con rellanos de descanso pensando en ellos».

Las obras de este parque han estado paralizadas durante un tiempo prolongado, circunstancia que en su momento fue achacada por José del Río, concejal del Distrito de Ciudad Jardín, a diferentes trámites administrativos.

En la actualidad únicamente quedan algunos trabajos pendientes para concluir el proyecto, según afirman desde el área de Parques y Jardines, desde donde aseguran que el recinto no ha sido aún abierto al público.

Valla derribada. El solar lleno de vegetación. Interior de la parcela.

Calle Mitjana: un solar sucio nido de ratas

Insisten los vecinos de la calle Mitjana y alrededores, en el barrio de la Victoria, en que se limpie un solar existente en aquella zona porque aseguran que debido a su suciedad y a la presencia en el mismo de abundante vegetación, se ha convertido en un nido de ratas que merodean por los contenedores de basuras, por los aparcamientos de los edificios próximos y también por la explanada del Santuario de la Patrona la Virgen de la Victoria, que está situado a escasos metros y donde manifiesta un vecino, por las noches es habitual ver corretear por allí a ratas de grandes dimensiones, por lo que reclaman de nuevo que el Ayuntamiento obligue a la limpieza del solar o lo haga de forma subsidiaria.