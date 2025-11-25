Las empresas no pagarán la nueva tasa de basura en Málaga hasta 2027: ¿cuáles serán los importes?

La casuística de las actividades económicas es infinita. Con la ordenanza de la nueva tasa de basura, que comenzó su tramitación el viernes, se les ... aplica una base según la actividad (industria, centros comerciales, por mayor, hospitales, ocio y cultura, centros docentes, alimentación, minoristas, hospedaje, centros asistenciales y atención al público) y a ellos habrá que multiplicar por un coeficiente por zona de la ciudad y metros cuadrados. A su vez pagarán por basura asimilable a la doméstica y la propia de su actividad y podrán 'salirse del sistema' y contratar a empresas privadas certificadas en gestión de residuos.

Sin embargo, no se les devengará el nuevo impuesto, a diferencia del resto de los ciudadanos (que será a finales del año que viene), hasta 2027. Eso es porque tienen aún una ordenanza propia que estará en vigor aún todo el año que viene. Así lo han confirmado a SUR fuentes municipales.

Entre las actividades económicas no se encuentran los pisos turísticos, que tendrán catalogación de basura doméstica, y pagarán en función del valor catastral tomando como número de habitantes el 75% de su capacidad.

Las actividades económicas que decidan quedarse en el sistema de Limasam deberán abonar los dos conceptos (basura asimilable a la doméstica y la propia de la actividad).

Gestores privados

Las actividades económicas que decidan acudir a gestores privados deberán abonar los residuos asimilables a domésticos a través de la prestación municipal (obligada por ley) y cumplir los requisitos recogidos en la ordenanza para acreditar que han realizado la gestión de los residuos comerciales a través de operadores privados.

Por último, en aquellas actividades económicas en las que se detecte una gestión incorrecta, deficiente o en situación de incumplimiento normativo en relación con la gestión de residuos por gestor privado, el Ayuntamiento podrá actuar de oficio imponiendo una sanción de acuerdo a la ordenanza y repercutiendo los costes mediante la correspondiente prestación.

Algunos casos prácticos

Pongamos el caso de un restaurante de entre 100 y 200 m2. Pagará 80 euros de asimilable más 830 por actividad. A eso habría que multiplicar por 0,9 si está en polígono, 1 si está en casco urbano o 1,2 en el Centro. Y por 1,56 de coeficiente.

Otro caso, por añadir más ejemplos. Un comercio de alimentación Comercios alimentación pagará 59,38 euros al año por asimilable y 612,65 por actividad. Si tiene entre 50 y 100 m2 se multiplica por 1,25 de coeficiente y otra vez por 1 (ya no se altera) según la zona.30,55 €.

Un centro comercial pagará 30,55 por asimilable y 315,25 por actividad. Si está en el centro multiplica por 5 este importe por coeficiente. Y por tamaño aún debe multiplicar por 8,94. Siempre hay que añadir el IVA después.

Bonificaciones para actividades económicas

Se aplicará una reducción de 0,24 €/kg en la tarifa por la entrega de productos propios de la actividad económica de aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración por la colaboración con entidades de economía social carentes de ánimo de lucro hasta alcanzar un máximo del 15% de su importe anual.