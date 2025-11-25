Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las actividades económicas tienen todavía su propia ordenanza. SUR

Las empresas no pagarán la nueva tasa de basura en Málaga hasta 2027: ¿cuáles serán los importes?

El año que viene aún tendrán en vigor la ordenanza propia. Podrán elegir salirse del sistema y funcionar con gestores privados

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

La casuística de las actividades económicas es infinita. Con la ordenanza de la nueva tasa de basura, que comenzó su tramitación el viernes, se les ... aplica una base según la actividad (industria, centros comerciales, por mayor, hospitales, ocio y cultura, centros docentes, alimentación, minoristas, hospedaje, centros asistenciales y atención al público) y a ellos habrá que multiplicar por un coeficiente por zona de la ciudad y metros cuadrados. A su vez pagarán por basura asimilable a la doméstica y la propia de su actividad y podrán 'salirse del sistema' y contratar a empresas privadas certificadas en gestión de residuos.

