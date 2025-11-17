La cadena 'low cost' Action abre su primera tienda en Málaga este jueves

Cosmética, limpieza, juguetes, decoración o bricolaje, y así hasta miles de artículos de distintos sectores. Hay de todo, o casi, salvo comida. Esa es la ... oferta de la empresa Action, que oferta una gama de más de 6.000 productos a precios muy económicos, la gran mayoría incluso por debajo de los dos euros.

Esta cadena holandesa 'low cost' abrirá esta semana su primera tienda en Málaga. Será en el parque comercial Málaga Nostrum, en la capital de la Costa del Sol, y la fecha elegida es el jueves, 20 de noviembre. Será la tienda número cien de la compañía en España.

Cada semana introducen 150 artículos nuevos para renovar su stock

Action vende productos tanto de firmas conocidas como marcas blancas en 14 categorías diferentes. Además, sólo un tercio del surtido de sus tiendas es fijo, ya que según anuncian, cada semana introducen 150 productos nuevos para ir renovando continuamente su stock y atraer al público.

La empresa fue fundada en 1993 en los Países Bajos y actualmente cuenta con 2.000 tiendas en diez países, donde trabajan más de 65.000 empleados con más de 129 nacionalidades.