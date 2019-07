LA ACOGIDA

El texto del evangelio de este domingo es muy conocido. El relato de Marta y María, que es propio de Lucas, ha sido usado para presentar como incompatibles el servicio y la oración. Pero la realidad es que no es esa la pretensión del texto evangélico. Marta y María acogen en su casa a Jesús que va camino de Jerusalén. Él ha tomado la decisión de subir allí, aunque sabe lo que le espera.

Marta se emplea a fondo por agasajar a Jesús, por organizarlo todo para que Él esté a gusto. Por eso, se desvive porque no falte nada. María, por su parte, se coloca a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Pone toda su atención en lo que Él dice.

Con el tiempo la situación de Marta se hace insostenible y, entonces, eleva una queja a Jesús para poner de manifiesto que su hermana no le ayuda en su abrumadora tarea. María no responde nada. Es Jesús el que llama la atención de Marta para indicarle que no es María la que no hace nada, sino que es ella, Marta, la que entre tantas cosas se ha perdido. Marta y María representan dos maneras que yo tengo de situarme ante el Señor: Hacer méritos, o acoger la gracia. Quiero emplear mi vida en hacer muchas cosas por Dios, sin caer en la cuenta de que es mucho más lo que Él hace por mí. En lugar de dedicar tanto tiempo a pensar qué puedo hacer yo por Dios, y a molestarme y quejarme cuando los demás no lo hacen como yo, debería tomar conciencia de todo lo que Él hace por mí para agradecérselo y aprovecharlo para dar frutos.