«Acercarme a la pobreza me ha marcado para toda la vida» Los jóvenes colaboran con diferentes centros sociales y participan en encuentros de oración y celebración. Este domingo concluye en Málaga el Campo de Trabajo Lázaro, en el que casi cien jóvenes de la provincia, La Rioja y País Vasco están acercándose a Dios a través de los pobres

El Campo de Trabajo Lázaro, iniciativa de la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis y Cáritas Diocesana de Málaga, es una de las cuatro experiencias españolas seleccionadas para presentarse en el Sínodo de los Jóvenes que tendrá lugar en Roma. Su delegado, el sacerdote Salvador Gil, cuenta que «es una experiencia consolidada ya en nuestra Diócesis y que supone un momento fuerte en el proceso de personalización de la fe de nuestros jóvenes. Busca acercarles a la vida de los más pobres; dejarles interpelar por el Señor y que puedan plantearse su vocación. Esta experiencia ha sido muy valorada por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española y ha sido recogida en el informe que se ha enviado a la Secretaría del Sínodo de los Jóvenes en este tiempo de preparación».

En Málaga son incontables las comunidades, instituciones y asociaciones religiosas que ayudan a los más desfavorecidos. Muchas de ellas colaboran abriendo sus puertas a los jóvenes en estos días para que puedan acompañar a los que más sufren.

El Campo de Trabajo se divide en dos momentos. El primero está constituido por las mañanas de «trabajo», tiempo en que los jóvenes colaboran en lugares como la casa para enfermos de Sida Colichet, la residencia de mayores Buen Samaritano, la guardería para niños de La Palmilla de las Hijas de la Caridad, el centro psiquiátrico de las Hermanas Hospitalarias, la labor con mujeres en riesgo de exclusión social de las Religiosas Adoratrices o el centro de acogida nocturna para personas sin hogar Calor y Café. El segundo es el que consiste en reflexionar sobre lo vivido mediante catequesis, encuentros de oración y celebración.

El 'centro de operaciones' donde esto sucede es el colegio Nuestra Señora de la Victoria (Maristas), en Málaga capital. «Regresan cansados, porque el día a día de trabajo y servicio se hace duro -cuenta Álvaro Guardiola, uno de los responsables del Campo de Trabajo-. Hay que dar gracias a Dios por estos jóvenes que, en pleno verano, se levantan temprano para atender a quienes más lo necesitan. El que va, no se queda indiferente. El Señor les toca el corazón y muchos se animan a incluir un tiempo de voluntariado en sus vidas y no son pocos los que se plantean a raíz de esto su vocación». Así lo confirma Teresa Moreno Madrid, de 19 años, que lo vivió por primera vez el año pasado, animada por sus padres: «Acababa de terminar Selectividad e iba a empezar el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, y me pareció vital, como cristiana, acercarme a la pobreza para saber enfocar mi carrera a la ayuda de los más necesitados». Su experiencia fue muy satisfactoria: «Descubrí algo que nos anunciaban desde el primer momento, pero que yo no me creía: que en el rostro del pobre ves a Jesús. Lo he experimentado y por eso repito».

Teresa ha conseguido llevar consigo este año a su hermana Isabel y a una amiga de la parroquia. «Lo recomiendo a todos los jóvenes. Es la mejor manera de aprovechar el verano. Es muy divertido y el equipo que lo organiza es increíble. Además, tienes muchos ratos de intimidad con Dios, que son una ocasión para pararte un poco después del barullo del curso. Es una experiencia que no voy a olvidar jamás, que me ha marcado para toda la vida» confiesa.

Un soplo de aire fresco

Begoña Corrales es educadora social en Colichet y coordina la labor de los participantes del campo de trabajo en el centro. Ella cuenta que los jóvenes «llegan muy enérgicos, con ganas de conocer esta realidad, que les resulta muy desconocida». Begoña explica que el objetivo para el centro es «que la exclusión social de los enfermos de sida sea visible, que los chicos y chicas la conozcan y la den a conocer, y lo logramos incorporándolos paulatinamente a la actividad cotidiana de la casa, realizando pequeñas tareas y acompañando a los acogidos, muchos con dificultades físicas y psíquicas. Los jóvenes les aportan su presencia alegre, su saber estar, su conversación, su vitalidad. Son como un soplo de aire fresco que reciben en estos días de calor». Para los jóvenes, la experiencia es «una gota más en su camino de maduración personal. Es una gran experiencia y se van muy contentos».

Una de las novedades de estas últimas ediciones es la inclusión en el programa de la experiencia 'Una luz en la noche', que el pasado miércoles celebraron en la parroquia Santa María del Mar, de Torremolinos, invitando a otros jóvenes a un rato de adoración eucarística.