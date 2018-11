Aceras rotas, socavones y suciedad en la Cala del Moral Contenedor alejado de la acera y con el suelo del entorno mugriento. COSAS DE LA CIUDAD CLAUDIA SAN MARTÍN Lunes, 5 noviembre 2018, 10:40

Los vecinos de la urbanización Esmeralda, en la calle Cueva del Tesoro de la Cala del Moral, denuncian la falta de limpieza y mantenimiento del lugar, no sólo por la suciedad en algunas calles, sino también por los socavones y las aceras rotas a lo largo de todo su perímetro. A pesar de tratarse de una urbanización, el recinto no está cerrado al público. En la fotografía superior, realizada por María Hirschfeld, se puede apreciar suciedad incrustada que va calle abajo por todo el asfalto, además de cómo el contenedor se encuentra alejado de la acera. «Cuando le da el sol al asfalto huele fatal en toda la calle, no es posible que no se limpie esto», comenta Hirschfeld visiblemente indignada por la dejadez que presenta la calle del conjunto Los Ópalos.

La fotografía de la acera es del mismo tramo donde se encuentran los cubos, un socavón en el asfalto a causa del alcantarillado que dificulta el tránsito de los vehículos, y que, como asegura esta vecina, «lleva bastante tiempo así».

La imagen de la derecha conrresponde al conjunto Los Ópalos, un recinto que no está cerrado al público por el que pasan diariamente familias, niños y personas mayores y que les sirve como paseo, aunque la dificultad de paso aumente en algunas zonas como ésta.

Paso en la acera inundado.

Avenida Doctor Marañón: agua para rato

Cuando se producen fuertes aguaceros en Málaga, la avenida Doctor Marañón se vuelve una zona difícil de transitar para los peatones. La fotografía superior, tomada por una vecina de la zona, Isabel Castillo, refleja cómo un tramo de acera se vuelve impracticable para los viandantes en estos casos. La inundación se suele producir a la altura de la salida de vehículos de la antigua Facultad de Ciencias de la Salud y Comunicación, ya fuera de uso, e impide el paso en la zona que carece de desagües. «Es imposible andar por ahí cuando llueve. Una persona mayor o los carritos de los bebés tienen que pasarse a la otra acera, aunque se llena de agua igualmente», comenta Isabel Castillo.

La vía de enfrente en la que aparcan los vehículos, también queda encharcada cada vez que llueve con cierta intensidad, y se convierte en un peligro para los vecinos de los portales colindantes y los viandantes.