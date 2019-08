Una acera destrozada en calle Capuchinos La acera totalmente levantada, impidiendo casi el paso por la calle. COSAS DE LA CIUDAD ANDRÉS SAMPER Lunes, 5 agosto 2019, 07:48

El suelo de la calle Capuchinos, entre los números ocho y diez, se encuentra totalmente levantado. Los vecinos aseguran que esta situación se mantiene desde hace un año y medio, y que pese a las denuncias y quejas que han presentado, además de haber hablado con ciertos concejales, no han conseguido su reparación.

Tal y como cuentan, la acera tiene un metro y medio de anchura, y dado el tamaño del desperfecto es imposible pasar por la calle sin salir a la carretera. A este hecho hay que añadirle la necesidad que también denuncian de poner un ceda el paso en dicha calle, ya que entre los dos semáforos más cercanos existe cerca de un kilómetro de distancia y la falta de visibilidad dificulta mucho el tránsito en este tramo. «Yo por ejemplo, que uso muletas, paso cada día por aquí y me es muy difícil, me veo obligado a salir a la carretera con el riesgo que ello conlleva», afirma Miguel Colorado, vecino de la calle. Además, los números diez y ocho, donde se sitúa la rotura, corresponden a un edificio de alquiler vacacional y pisos residencia de la Asociación Española Contra el Cáncer, respectivamente. Esto provoca que tanto los turistas hospedados como las personas que habitan dicha residencia deban tener cuidado a diario cada vez que salen a la calle, ya que según cuentan los vecinos, no se trata de una losa levantada, sino de buena parte de la acera, siendo ya peligroso.

Cajas apiladas en la acera.

Palés invaden las calles en Puerta Blanca

Los vecinos de la zona de Puerta Blanca denuncian una situación que afirman vivir desde hace tiempo, y es que diferentes camiones de carga apilan montones de cajas y palés en la puerta de un supermercado sin permisos. La situación pasa también por la inexistencia de zona de carga y descarga en el comercio, y los vecinos creen que se trata de un peligro para niños que pasan constantemente por ese tramo, situado en la calle Canillas del Aceituno 3, destrozando la acera.