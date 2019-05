Cosas de la Ciudad Las Acacias: denuncian un camping improvisado Autocaravanas estacionadas en la plaza de Las Acacias. El estacionamiento de autocaravanas provoca la movilización de los negocios y vecinos que están recogiendo firmas de protesta JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Sábado, 11 mayo 2019, 15:46

El estacionamiento cada vez más frecuente de autocaravanas en la explanada de la plaza de las Acacias, en Pedregalejo, junto al Arroyo Jaboneros, ha provocado que los negocios y vecinos de la zona se hayan movilizado y estén recogiendo firmas de protesta. Según denuncian, las autocaravanas «ocupan aparcamientos por largas temporadas en un lugar donde ya de por sí es difícil aparcar», dan mala imagen y molestan a vecinos y trabajadores. «La plaza de las Acacias lleva más de un año siendo literalmente 'tomada' por estos vehículos y cada vez hay más personas que viven en caravanas y que alargan más su estancia, haciendo del espacio público su 'hotel' en Málaga», se quejan. Agregan que pese a que las acampadas están prohibidas, «la policía no hace más que dar toques de atención». Jaime de Santiago, uno de los propietarios de negocios de la zona, indica que los clientes y trabajadores de los negocios de la zona cada vez disponen de menos aparcamientos, y comenta que la imagen que ofrecen los acampados no es la mejor. «Hay quienes llevan aquí viviendo un año, usan los servicios públicos que hay en la plaza, y asistimos a diario a escenas que nos molestan e incomodan». Los afectados argumentan no estar en contra de las autocaravanas, «pero esto no es un camping. Que acampen en un sitio adecuado, no tenemos por qué pagar el agua de sus duchas, ni ver sus escenas cotidianas, ni tener a gente acampada en un espacio público», se quejan. «Tenemos que sufrir la búsqueda de aparcamiento a diario, y ahora todavía más de cara al verano, así que pedimos que se ponga freno a esta situación», señalan tras recoger más de un centenar de firmas.

Los dueños de los negocios y vecinos se quejan de su presencia. El magnolio derribado. El árbol será sustituido.

Calle Bolsa: magnolio derribado

Un magnolio fue derribado ayer por un camión en la calle Bolsa. Según algunos testigos, al parecer fue un camión de recogida de reciclado de vidrio quien se llevó por delante el árbol, un bello ejemplar situado en aquel lugar. El árbol derribado fue retirado. Desde el Área de Parques y Jardines han indicado que el magnolio se va a reponer y ya se ha encargado un ejemplar a un vivero. También señalaron que se va a investigar lo ocurrido y que se procederá a sancionar al responsable si se estima que su actuación fue negligente.