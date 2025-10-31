¿Abren las tiendas en Málaga este sábado festivo, 1 de noviembre?

El 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, cae este año en sábado por lo que se pierde la posibilidad de hacer puente en ... torno a esta fecha pero también otros se garantizan contar con el fin de semana completo libre al ser un festivo nacional. ¿Qué ocurre con el sector del comercio en Málaga? Que abrirán al público en esta ocasión como un sábado más al ser uno de los 16 festivos autorizados para este año en el calendario aprobado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, por lo que se podrá ir de tiendas como un fin de semana ordinario.

De este modo, en la capital, este año el festivo del 1 de noviembre será posible ir de compras en los centros comerciales Larios Centro, Málaga Plaza, Rosaleda, Vialia Málaga-Estación María Zambrano, Los Patios, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga, y el parque comercial Málaga Nostrum al igual que El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Leroy Merlin, Conforama, Verdecora y Muelle Uno.

En la provincia, también levantarán la persiana los centros comerciales Miramar (Fuengirola), Rincón de la Victoria, Puerto Marina Shopping en Benalmádena, los centros de El Corte Inglés de Mijas y Marbella, La Trocha (Coín), La Verónica (Antequera), La Cañada (Marbella), El Ingenio (Vélez-Málaga) y Centro Comercial CostasolCentro (Torremolinos).

Por su parte, los pequeños comercios (con una superficie de 300 metros o inferior) tienen potestad para decidir si atienden al público en estos días señalados o no, tanto en la capital como en la provincia, a lo largo de todo el año.

Apertura de supermercados

Asimismo, algunos supermercados abrirán de manera extra este 1 de noviembre como es el caso de Mercadona, que atenderá al público hasta el mediodía en algunas tiendas seleccionadas. Al tratarse de una fecha especial, las principales cadenas de alimentación optan por informar a través de sus páginas web y/o redes sociales (además de en los propios locales) de los establecimientos que están disponibles.