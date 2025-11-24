Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%

Suma y sigue. La familia del parque comercial Málaga Nostrum cuenta con un nuevo miembro, que ofrece ropa y calzado de distintas marcas con descuentos ... de hasta el 70% respecto a su precio habitual. Se trata de Last Price Outlet, que acaba de abrir sus puertas en el Málaga Factory, en el local 26.

Las prendas deportivas de firmas como Nike o Adidas son su principal reclamo, pero también hay camisas, pantalones, camisetas o básicos de fondo de armario para el día a día y para toda la familia. Otro de sus puntos fuertes es la renovación de la mercancia, ya que reciben stock cada semana.

Abierto de lunes a sábado de 10 a 22 horas, celebró su llegada a Málaga el pasado sábado regalando 500 palmeras de la popular Casa Kiki, vecina también de este espacio comercial en la capital de la Costa del Sol. Es la segunda apertura 'low cost' del Málaga Nostrum en la misma semana después de la inauguración el pasado jueves de la holandesa Action, que ha generado tal expectación que han sido frecuentes las colas en sus primeros días para poder acceder.