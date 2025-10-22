Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de uno de los aceleradores con los que se da la radioterapia en el Clínico. SUR

Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

El paro general convocado se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre y, entre otros aspectos, exigen cobrar según la categoría profesional reconocida en 2007, algo que nunca se ha aplicado por parte del Gobierno central, según denuncian

José Antonio Sau

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:09

Comenta

Los sindicatos que representan a los técnicos superiores sanitarios han convocado una huelga general para los días 30 y 31 de octubre y 3 y ... 4 de noviembre, un paro general nacional que afectará a 1.600 de estos profesionales que tienen su puesto de trabajo en centros de salud, hospitales y clínicas de la provincia tanto públicas como privadas, según explica la delegada sindical del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS), Rosa María Fernández.

