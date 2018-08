Más de 1.500 personas participan en una manifestación antitaurina por las calles de Málaga capital La mayoría de los participantes era gente joven / FRANCIS SILVA Bajo el lema «por una Feria de Málaga sin sangre» piden el fin de las corridas de toros ALVARO FRÍAS Sábado, 4 agosto 2018, 19:48

«Por una Feria de Málaga sin sangre». Éste es el lema que concentra a más de 1.500 personas esta tarde en las calles de Málaga para protagonizar una manifestación antitaurina, en la que se exige la abolición de la tauromaquia.

«La tortura no es arte ni es cultura» o «como os puede divertir ver a un animal sufrir» son algunos de los lemas que se están coreando durante la protesta, en la que se insiste en que 'Málaga es antitaurina'.

Prueba de ello es que cada año se suman más personas a esta manifestación, que ya es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo. «La hacemos una semana antes de que comience la feria», ha explicado la presidenta de la protectora de Málaga, Carmen Manzano.

Ésta ha explicado que la mayoría de los participantes son «gente joven» que entiende que la tauromaquia no es una afición, sino una tortura. «Es un maltrato animal que está completamente reglado»», ha insistido.

Manuel es uno de esos jóvenes que hoy no han querido perderse la manifestación. Ha asegurado que no se puede permitir que se maltrate a un animal de ninguna manera, a la vez que ha destacado el sufrimiento de los toros cuando están en el ruedo: «La banda de música toca cuando lo van a matar para que no se escuchen sus mugidos de dolor».

Entre los diversos participantes en la manifestación se encuentra Sílvia Barquero de PACMA, quien ha destacado la gran conciencia animalista de los malagueños, convirtiendo a la capital en la quinta ciudad de España en la que reciben más votos.

Ha recordado que solo un nueve por ciento de los españoles asistió el año pasado a una corrida de toros, por lo que ha asegurado que se trata de una proporción minoritaria de la población la que está a favor de estos festejos. «El futuro es nuestro y lo queremos con un trato digno y ético de los animales», ha apuntado.

La manifestación recorre aún las calles del centro de Málaga y tiene previsto concluir en la plaza de la Constitución. Allí se leerán una serie de manifiestos y se realizará una performance contra la tauromaquia.