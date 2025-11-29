Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El sorteo del Euromillones deja en Antequera más de 205.000 euros

El boleto fue sellado en una administración situada en el centro comercial La Verónica

SUR

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

El sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 28 de noviembre, ha dejado más de 205.000 euros en Antequera correspondiente a un premio de ... segunda categoría. El boleto fue sellado en la administración de Loterías número 7 del municipio malagueño, situada en el centro comercial La Verónica, Ctra. Sevilla A-343, km 6,5 - L2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  2. 2 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  3. 3 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  4. 4 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  5. 5 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  6. 6 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye
  7. 7 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  8. 8 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  9. 9 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  10. 10

    La Junta no pone fecha aún al plan que podría permitir el salto de la Ronda Este en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El sorteo del Euromillones deja en Antequera más de 205.000 euros

El sorteo del Euromillones deja en Antequera más de 205.000 euros