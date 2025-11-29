El sorteo del Euromillones deja en Antequera más de 205.000 euros

El sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 28 de noviembre, ha dejado más de 205.000 euros en Antequera correspondiente a un premio de ... segunda categoría. El boleto fue sellado en la administración de Loterías número 7 del municipio malagueño, situada en el centro comercial La Verónica, Ctra. Sevilla A-343, km 6,5 - L2.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 5, 29, 33, 39, 42. Las estrellas son 3 y. 9. La recaudación ha ascendido a 78.677.713,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de este viernes existe un boleto acertante de Primera Categoría, que ha sido validado en Francia. En España, además del de Antequera existe otro boleto premiado de segunda categoría sellado en la número 44 de Madrid, situada en Antonio Acuña, 3.

Además, también en España, existen dos boletos acertantes de tercera categoría, que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de San Lorenzo De El Escorial (Madrid), situada en Del Rey, 22, y en el Despacho Receptor número 99.585 de Parla (Madrid), situado en Leganés, 12.

El próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Tarazona (Zaragoza), situada en Fueros de Aragón, 8.