El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador

La ONCE celebraba este martes, 11 de noviembre, la decimoquinta edición de su Sorteo Extraordinario del 11 del 11. Surgió en 2011 por primera vez ... y se ha convertido en uno de los más populares del año en España. Ya se conoce el número el número premiado este año: el 16204, correspondiente a la serie 059.

Y estos son los once números que han resultado agraciados con los premios adicionales de un millón de euros:

Número: 81237 serie: 020

Número: 84305 serie: 103

Número: 90998 serie: 047

Número: 24760 serie: 120

Número: 85184 serie: 050

Número: 69020 serie: 056

Número: 03667 serie: 109

Número: 74453 serie: 010

Número: 43952 serie: 093

Número: 89182 serie: 044

Número: 21925 serie: 120

Premios

Este sorteo pone en juego numerosos premios de distinta cuantía:

Un premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Números adicionales

Además, también cuenta con once premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.