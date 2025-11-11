El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador
Ponía en juego este martes 11 de noviembre un premio de once millones de euros y once más de un millón cada uno
Málaga
Martes, 11 de noviembre 2025, 22:21
La ONCE celebraba este martes, 11 de noviembre, la decimoquinta edición de su Sorteo Extraordinario del 11 del 11. Surgió en 2011 por primera vez ... y se ha convertido en uno de los más populares del año en España. Ya se conoce el número el número premiado este año: el 16204, correspondiente a la serie 059.
Y estos son los once números que han resultado agraciados con los premios adicionales de un millón de euros:
Número: 81237 serie: 020
Número: 84305 serie: 103
Número: 90998 serie: 047
Número: 24760 serie: 120
Número: 85184 serie: 050
Número: 69020 serie: 056
Número: 03667 serie: 109
Número: 74453 serie: 010
Número: 43952 serie: 093
Número: 89182 serie: 044
Número: 21925 serie: 120
Premios
Este sorteo pone en juego numerosos premios de distinta cuantía:
Un premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.
119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.
1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.
10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.
108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.
1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).
Números adicionales
Además, también cuenta con once premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.
1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.
