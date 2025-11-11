Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ya tiene ganador

Ponía en juego este martes 11 de noviembre un premio de once millones de euros y once más de un millón cada uno

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:21

La ONCE celebraba este martes, 11 de noviembre, la decimoquinta edición de su Sorteo Extraordinario del 11 del 11. Surgió en 2011 por primera vez ... y se ha convertido en uno de los más populares del año en España. Ya se conoce el número el número premiado este año: el 16204, correspondiente a la serie 059.

