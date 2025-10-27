Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sorteos y Lotería

Resultado del sorteo de EuroDreams del lunes, 27 de octubre de 2025

DS

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:00

Comenta

¡Felicidades a los afortunados! Aquí están los números ganadores de EuroDreams

¿Qué premios tiene EuroDreams?

Eurodreams reparte el 52% de la recaudación en cada sorteo, y tiene seis ... categorías de premios, que se determinan según los aciertos de los números y del número «Sueño».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  4. 4 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  5. 5 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  6. 6

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  7. 7 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  8. 8

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  9. 9 Las primeras lluvias de entidad del otoño, un premio mal repartido que recae en Mijas y Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Resultado del sorteo de EuroDreams del lunes, 27 de octubre de 2025

Resultado del sorteo de EuroDreams del lunes, 27 de octubre de 2025