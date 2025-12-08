Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resultado del sorteo de EuroDreams del lunes, 08 de diciembre de 2025

DS

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:00

¡Felicidades a los afortunados! Aquí están los números ganadores de EuroDreams

¿Qué premios tiene EuroDreams?

Eurodreams reparte el 52% de la recaudación en cada sorteo, y tiene seis ... categorías de premios, que se determinan según los aciertos de los números y del número «Sueño».

  1. 1 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  2. 2 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  5. 5 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  6. 6 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  7. 7

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  8. 8

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  9. 9 Condenado en Málaga por abusar de una hija cuando tenía 4 años y absuelto de la agresión a otra al prescribir el delito
  10. 10 El cura plurilingüe de Torremolinos

