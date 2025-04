La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros durante diez años en Málaga La suerte la ha dado Juan José Gómez, vendedor en la comarca de Guadalteba

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este pasado domingo ha dejado uno de sus Sueldazos dotados con 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en la comarca malagueña del Guadalteba. La suerte la ha dado Juan José Gómez, vendedor de la ONCE desde 2015, con un cupón que tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado al Centenario de la Hermandad de Borriquillo de Úbeda (Jaén). Gómez desconoce a quién y dónde ha dado el Sueldazo ya que cubre la ruta de Almargen, Teba, Serrato y las ventas 'El Mesón de Diego' y 'El Cordobés', ha indicado la ONCE en un comunicado.

Gómez ha asegurado estar «nerviosito perdido y super ilusionado» dado que, como ha confesado, tenía muchas ganas de que tocara algo. «Por aquí estaba todo el mundo reprochándome que no daba nada y hoy es la gran noticia y más en Semana Santa». En vísperas de la pandemia, Juan José Gómez repartió otros 200.000 euros entre Teba y Almargen. El resto de los premios del sorteo de la ONCE de este domingo se han repartido entre Extremadura y Cataluña.

