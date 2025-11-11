Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un lotero desvela que el 'calvo' de la Lotería de Navidad murió hace más de un año

El fallecimiento del actor Clive Arrindell en 2024 no había trascendido en los medios de comunicación españoles

Gabriel Cuesta

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:21

Es un personaje que cada año se recuerda en Navidad, pero cuyo fallecimiento en verano de 2024 ha pasado completamente desapercibido hasta ahora. Resulta que ... ha sido un lotero de Murcia, el dueño de la administración de Loterías Perolo, el que ha destapado la noticia un año después: el actor británico Clive Arrindell, el 'calvo' de la Lotería de Navidad, perdió la vida el año pasado.

