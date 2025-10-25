Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lotería Nacional del sábado 25 de octubre de 2025: ganadores y resultados

El primer premio se ha consignado íntegro en dos provincias

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:46

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 25 de octubre de 2025 ha concentrado todo el reparto de suerte en tres provincias españolas: ... Barcelona, Cáceres y Toledo. Así, el primer premio, el 69.231 (con una recompensa de 600.000 euros al número), se ha consignado íntegro en la localidad catalana de Parets del Vallés (Barcelona) y en Cáceres capital, en la administración número 4.

