Lotería Nacional del sábado 25 de octubre de 2025: ganadores y resultados
El primer premio se ha consignado íntegro en dos provincias
Málaga
Sábado, 25 de octubre 2025, 13:46
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 25 de octubre de 2025 ha concentrado todo el reparto de suerte en tres provincias españolas: ... Barcelona, Cáceres y Toledo. Así, el primer premio, el 69.231 (con una recompensa de 600.000 euros al número), se ha consignado íntegro en la localidad catalana de Parets del Vallés (Barcelona) y en Cáceres capital, en la administración número 4.
Por su parte, el segundo premio, el 44.094 (120.000 euros al número) se ha despachado también completo en el municipio de Recas, en Toledo -en la administración número 1 de dicha localidad-.
El reintegro ha recaído en los números 1, 9 y 7.
Consulta los números y las administraciones agraciadas.
