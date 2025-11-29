Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados
El primer premio se ha repartido por tres puntos de la geografía española
Málaga
Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:38
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 29 de noviembre, ya tiene ganadores. El primer premio, el número 75.961, (con 600.000 ... euros al número) ha recaído en tres provincias españolas: Badajoz, Barcelona y Las Palmas.
Por su parte, el segundo premio, el 73.402 ha caído íntegro por completo en Zaragoza en la localidad de Utebo. Concretamente en el Centro Comercial Alcampo-Utebo.
Por último, los reintegros han caído en los siguientes números: 1, 5 y 9.
Consulta aquí el listado completo de premios:
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión