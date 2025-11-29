Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados

El primer premio se ha repartido por tres puntos de la geografía española

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 29 de noviembre, ya tiene ganadores. El primer premio, el número 75.961, (con 600.000 ... euros al número) ha recaído en tres provincias españolas: Badajoz, Barcelona y Las Palmas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  2. 2 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  4. 4 Málaga enciende una mágica Navidad
  5. 5 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  6. 6 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  7. 7 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  8. 8 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  9. 9 Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos
  10. 10 La embajada china propone que Andalucía sea el centro de la energía en Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados

Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados