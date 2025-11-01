Lotería Nacional del sábado 1 de noviembre de 2025: ganadores y resultados
El primer premio ha caído íntegro en Madrid
Málaga
Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:52
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 1 de noviembre, Día de los Todos los Santos, ya tiene ganadores. El primer premio, el ... número 39.704, (con 600.000 euros al número) ha recaído íntegro en El Molar, en Madrid.
Por su parte, el segundo premio, el 06.377, también ha dejado agraciados en la comunidad madrileña. Concretamente, premiado con 120.000 euros al número (12.000 euros cada décimo), se ha vendido en dos administraciones de Madrid ubicadas en la calle Dr. Esquerdo y Lago Van.
Por último, los reintegros han caído en los siguientes números: 4, 8 y 7.
