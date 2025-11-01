Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lotería Nacional del sábado 1 de noviembre de 2025: ganadores y resultados

El primer premio ha caído íntegro en Madrid

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:52

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 1 de noviembre, Día de los Todos los Santos, ya tiene ganadores. El primer premio, el ... número 39.704, (con 600.000 euros al número) ha recaído íntegro en El Molar, en Madrid.

