Lotería Nacional del sábado 30 de agosto de 2025: ganadores y resultados

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 30 de agosto ha dejado un premio muy repartido por toda la geografía nacional. El primer ... premio ha recaído en el número 23.999 y se ha vendido hasta en trece provincias diferentes; mientras que el segundo, el 91.842, se ha sellado en otras seís localidades españolas.

El primer premio está dotado con 600.000 euros al número y se ha vendido en las provincias de Elche (Alicante), Balerma (Almería), Tapia de Casariego (Asturias), Barcelona, Cádiz, Montilla (Córdoba), Baza (Granada), Santa Eulària des Riu (Islas Baleares), Pegalajar (Jaén), , Becerreá (Lugo), Madrid, Viana (Navarra) y Alagón (Zaragoza).

Por su parte, el segundo, dotado con 120.000 euros la número, ha sido consignado en Albacete, Velez Rubio (Almería), Manresa y Sant Cugat del Vallés (ambas en Barcelona), Ballobar (Huesca), San Agustín y San Fernando (en Las Palmas) y Foz (Lugo).

En el sorteo de este sábado se han entregado reintegros a los número 9, 7 y 5.

Consulta la lista oficial de premios del sorteo de la Lotería Nacional