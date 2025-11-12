¿Dónde han caído los millones del sorteo del 11 del 11 de la ONCE?

La ONCE celebró este martes, 11 de noviembre, la decimoquinta edición de su Sorteo Extraordinario del 11 del 11. Surgió en 2011 por primera vez ... y se ha convertido en uno de los más populares del año en España. El sorteo ponía en juego un premio de once millones de euros y once más de un millón cada uno. ¿Cuáles son esos números y dónde ha caído esta lluvia de millones?

En primer lugar, el número premiado este año es el 16204, correspondiente a la serie 059. Por otro lado, estos son los once números que han resultado agraciados con los premios adicionales de un millón de euros:

Número: 81237 serie: 020

Número: 84305 serie: 103

Número: 90998 serie: 047

Número: 24760 serie: 120

Número: 85184 serie: 050

Número: 69020 serie: 056

Número: 03667 serie: 109

Número: 74453 serie: 010

Número: 43952 serie: 093

Número: 89182 serie: 044

Número: 21925 serie: 120

Distribución de premios

Los ONCE millones de euros del premio mayor del Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE se han ido a la localidad madrileña de Parla donde, además, se han repartido 48 cupones premiados con 50.000 euros cada uno. En total, 13.400.000 euros para la localidad madrileña. La suerte del 11/11 de la ONCE ha llegado a Parla de manos de Julián Silvestre Rodríguez, que regenta un quiosco de prensa, establecimiento colaborador solidario con la ONCE, situado en la calle Real, justo frente a la estación de Renfe de la localidad, un lugar de mucha afluencia y mucho paso de personas.

«No puedo explicar con palabras lo que siento. No he pegado ojo en toda la noche y sigo en estado de emoción constante. Es una pasada», decía a primera hora de esta mañana, con el quiosco lleno de gente preguntando e interesándose por lo ocurrido.

Además de los 11 millones y los premios repartidos en Parla, el sorteo del 11/11 de la ONCE ha distribuido cinco premios más de un millón cada cupón.

Así, en Pontevedra, el vendedor de la ONCE Ramón Bertoldo Díaz ha dado un millón desde su puesto de venta en la Plaza de España, desde la que se suele mover por la calle Michelena. «Estoy muy contento porque hay alguien al que le he arreglado la vida con un milloncete», ha dicho. De hecho, Ramón vendió todos los cupones que tenía asignados para este sorteo y se mostraba muy satisfecho por contar a sus vecinos que «la ilusión, a veces, se hace realidad».

Otro millón ha recalado también en Pontevedra, en este caso en el interior, entre las localidades de A Cañiza y Covelo, lugares donde trabaja en ruta el vendedor de la ONCE Diego Rodríguez Conde que, además, lleva apenas 15 días repartiendo la ilusión en esa zona. «Ha sido llegar a esa zona y besar el santo y me hace muy feliz entrar por la puerta grande. Seguro que ahora todos mis clientes se creen que soy el que más premios reparte», sonreía esta mañana, esperando compartir la ilusión con algunos clientes del restaurante 'Os do Resedo', donde habitualmente también reparte suerte.

Y la provincia de Ciudad Real ha recibido la suerte doblemente, con otros dos cupones de un millón de euros cada uno. El vendedor Víctor Sedano Arévalo ha dado un premio de un millón en Puertollano, habitualmente ubicado en la calle Valdepeñas, número 2, pero que vende por el conocido como 'barrio de las 600' y en el complejo petroquímico de Repsol. «Qué alegrón», decía esta mañana, porque también ha repartido 119 premios de 2.000 euros al cupón, una cantidad «muy buena para todos mis clientes».

Y su compañera Cynthia Raquel Zárate Villalba ha dado otro millón de euros en la Ciudad Real capital, desde sus puntos habituales de venta en la calle La Mata y la calle Toledo. «Es una alegría muy grande», decía a primera hora de la mañana. De hecho, también ha repartido otros 95 cupones de 2.000 euros cada uno, «una maravilla de lluvia fina», sonreía.

Ávila ha sido otra de las provincias agraciadas por este 11/11 de la ONCE, con un cupón de un millón de euros que ha sido repartido de manos del vendedor Carlos Manuel Carpintero Morales, que vende habitualmente en el Paseo de la Estación, número 32.

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE ha repartido hasta 66 premios de 50.000 euros al cupón por diferentes rincones de España: 3 más en A Coruña (también en Galicia); uno en Tarragona; 10 cupones repartidos en el barrio madrileño de Vallecas, para sumar 500.000 euros; dos cupones premiados en Canarias y un último premio de 50.000 euros lo ha logrado un usuario que entró en la web juegosonce.es y compró ahí su cupón.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE puso en juego un primer premio de 11 millones de euros, y 11 premios de un millón, a sendas extracciones de un número (cinco cifras) y una serie. Además, 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 y otros 1.080 de 1.200 euros.