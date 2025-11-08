Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado

La Lotería Nacional vuelve a dejar un buen pico en Málaga. El sorteo extraordinario de 'La cultura' de este sábado 8 noviembre se ha dejado ... sentir bastante bien en la capital. El segundo premio, que ha correspondido al 42574 y que está dotado con 300.000 euros al número (30.000 euros cada décimo), se ha despachado sólo en la administración de la Alameda Principal, 38 de la capital.

Por su parte, el primer premio, el 39880, ha repartido 1.500.000 euros al número (150.000 euros cada décimo) en administraciones de El Puerto de Santa María y en Valle de San Lorenzo (Santa Cruz de Tenerife). El tercer premio, el 50163, ha estado un poco más repartido y ha viajado a Guardo (Palencia), Agramunt (Lleida) y El Esparragal (Murcia), donde cada décimo recibirá 15.000 euros.

Los reintegros han recaído en los números terminados en 0, 1 y 9.