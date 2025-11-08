Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
Cada décimo está premiado con 30.000 euros
Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:38
La Lotería Nacional vuelve a dejar un buen pico en Málaga. El sorteo extraordinario de 'La cultura' de este sábado 8 noviembre se ha dejado ... sentir bastante bien en la capital. El segundo premio, que ha correspondido al 42574 y que está dotado con 300.000 euros al número (30.000 euros cada décimo), se ha despachado sólo en la administración de la Alameda Principal, 38 de la capital.
Por su parte, el primer premio, el 39880, ha repartido 1.500.000 euros al número (150.000 euros cada décimo) en administraciones de El Puerto de Santa María y en Valle de San Lorenzo (Santa Cruz de Tenerife). El tercer premio, el 50163, ha estado un poco más repartido y ha viajado a Guardo (Palencia), Agramunt (Lleida) y El Esparragal (Murcia), donde cada décimo recibirá 15.000 euros.
Los reintegros han recaído en los números terminados en 0, 1 y 9.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión