Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado

Cada décimo está premiado con 30.000 euros

Ester Requena

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:38

La Lotería Nacional vuelve a dejar un buen pico en Málaga. El sorteo extraordinario de 'La cultura' de este sábado 8 noviembre se ha dejado ... sentir bastante bien en la capital. El segundo premio, que ha correspondido al 42574 y que está dotado con 300.000 euros al número (30.000 euros cada décimo), se ha despachado sólo en la administración de la Alameda Principal, 38 de la capital.

