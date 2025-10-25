Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La BonoLoto deja en Málaga el premio más alto de este sábado

Validado en una administración de Ardales uno de los dos únicos acertantes de Segunda Categoría

Isabel Méndez

Málaga

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:16

Nuevo premio de lotería esta semana en Málaga. Si el pasado jueves la Lotería Nacional dejaba el segundo premio en Vélez-Málaga, este sábado ... ha sido la BonoLoto la que se ha dejado notar otra vez en la provincia. Concretamente, en la localidad de Ardales, que es donde se ha validado uno de los dos únicos acertantes de Segunda Categoría.

