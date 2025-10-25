La BonoLoto deja en Málaga el premio más alto de este sábado

Nuevo premio de lotería esta semana en Málaga. Si el pasado jueves la Lotería Nacional dejaba el segundo premio en Vélez-Málaga, este sábado ... ha sido la BonoLoto la que se ha dejado notar otra vez en la provincia. Concretamente, en la localidad de Ardales, que es donde se ha validado uno de los dos únicos acertantes de Segunda Categoría.

Así, de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hay dos boletos agraciados que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Ardales, situada en la calle Real, 30 y en el Despacho Receptor 53.800 de La Alberca (Murcia). Sus respectivos dueños obtendrán 67.605,33 euros.

En cambio, de Primera Categoría (6 aciertos) no hay acertantes, por lo que con el Bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

La combinación ganadora en este 25 de octubre está formada por los números 14 42 12 49 21 40; complementario el 26 y reintegro el 0. La recaudación del sorteo ascendió a 2.147.700,50 euros.