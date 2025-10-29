La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
Validado en una administración de Miraflores de los Ángeles el único boleto acertante de Primera Categoría de este 29 de octubre
Málaga
Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:08
La BonoLoto ha dejado un importante premio este miércoles en Málaga: casi cerca de dos millones de euros. Esto se debe a que en la ... capital se ha validado el único boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos) del sorteo de este miércoles, 29 de octubre.
Se consignó en el Despacho Receptor 51.245 de la ciudad, situado en la Avenida Miraflores de los Ángeles, 1. Su afortunado responsable se embolsará un total de 1.969.523,96 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) hay dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías no 2 de Lorca (Murcia) y en la uno de Navalcarnero (Madrid).
La combinación agraciada está formada por los números 07 38 28 23 17 08. Complementario el 32 y reintegro el 8. La recaudación de este sorteo ascendió a 2.841.871,00 euros.
