La Bonoloto deja en Torremolinos un premio de más de 180.000 euros
El único acierto de segunda categoría de este sábado se validó en la administración Los Pajaritos, en la céntrica avenida Isabel Manoja
Málaga
Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:35
Málaga se lleva el único premio de la Bonoloto de este sábado 22 de noviembre. Un boleto acertante de segunda categoría (5 aciertos + ... Complementario) fue validado en Torremolinos, en concreto en la Administración de Loterías nº 55, situada en la avenida Isabel Manoja y denominada 'Los Pajaritos'. El premio es de 180.953 euros.
La combinación ganadora ha sido: 40 22 46 23 43 44 Complementario 35 Reintegro 8
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes en España, por lo que con el Bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.800.000 euros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión