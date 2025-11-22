Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Bonoloto deja en Torremolinos un premio de más de 180.000 euros

El único acierto de segunda categoría de este sábado se validó en la administración Los Pajaritos, en la céntrica avenida Isabel Manoja

Enrique Miranda

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:35

Málaga se lleva el único premio de la Bonoloto de este sábado 22 de noviembre. Un boleto acertante de segunda categoría (5 aciertos + ... Complementario) fue validado en Torremolinos, en concreto en la Administración de Loterías nº 55, situada en la avenida Isabel Manoja y denominada 'Los Pajaritos'. El premio es de 180.953 euros.

