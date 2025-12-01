Un acertante de la Bonoloto gana más de dos millones con un boleto validado en Ardales
EP
Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:26
El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este domingo, 30 de noviembre, ha dejado un premio de primera categoría -seis aciertos- dotado con 2.512. ... 041,17 euros al propietario de un boleto sellado en la localidad malagueña de Ardales.
En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 del citado municipio, situada en la Calle Real, 30, según la información de Loterías y Apuestas del Estado .
La combinación ganadora ha estado formada por los números 2, 10, 12, 31, 16, 20. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 7.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Erandio (Bizkaia), situada en C.C. Carrefour Erandio Lataondo Bidea, 2 L-9.
