Uribe deja la política tras ser procesado por soborno y fraude El expresidente colombiano Álvaro Uribe es fotografiado a su llegada al Congreso el pasado 20 de julio, al comenzar la legislatura. :: afp El expresidente de Colombia renuncia al Senado después de que la Corte Suprema decidiera investigarle por la compra de testigos MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO LA HABANA. Jueves, 26 julio 2018, 00:05

Colombia vive un terremoto político por la renuncia a su escaño del senador y líder del Centro Democrático (CD) Álvaro Uribe Vélez. El expresidente ha decidido alejarse temporalmente de la política para afrontar la acusación abierta contra él en la Corte Suprema por supuestos delitos de soborno y fraude procesal por la compra de testigos. «No me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para mantenerme en el cargo», explicó Uribe. Además, argumentó que «es demasiado trabajo ser presidente y senador al mismo tiempo para una sola persona».

La investigación se abre cinco meses después de que fuera archivada una denuncia presentada el 17 de diciembre de 2014 por Uribe contra el entonces congresista y hoy senador Iván Cepeda por abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada, supuestamente derivados de la manipulación de testigos en contra del expresidente, aprovechando su condición de parlamentario.

El enfrentamiento entre ambos se debía a que Cepeda promovió un debate de control político sobre el paramilitarismo en Antioquia, Estado natal del antiguo presidente, del que también fue gobernador. Ese mismo día, Uribe, a quien siempre ha perseguido el sambenito de promover y proteger a las fuerzas paramilitares, lo denunció.

LAS CLAVES El histórico líder de la derecha acusa a Santos de diseñar maniobras en su contra El escándalo se produce a dos semanas de que su delfín Duque asuma la jefatura del Estado

En el caso ha sido implicado también el diputado Álvaro Hernán Prada, quien supuestamente habría sido el enlace de Uribe con los falsos testigos. «Me doy cuenta que fui objeto de un posible plan criminal en mi contra, con el objeto de afectar al presidente y de paso a las elecciones, tal y como se comunicó a la opinión pública el 26 de mayo del presente año. Denuncié penalmente los hechos ante la Fiscalía General de la Nación», manifestó Prada.

Solo seis funcionarios del alto tribunal sabían que la Sala de Instrucción número 2 tenía pistas para armar un nuevo expediente contra el exmandatario. «Interceptaron más de diez celulares, hicieron seguimientos y escucharon a personas cercanas hasta configurar indicios de que Uribe, después de que la Corte ordenara que fuera investigado el 16 de febrero por haber tratado de manipular e incluso sobornar testigos. La información fue recopilada en tres sumarios, informó ayer la prensa local.

Ataque británico

El histórico líder conservador atribuye a la «agencia británica MI 6» la promoción de este último ataque contra él. Mediante Twitter aseguró que la Inteligencia de Reino Unido es amiga de Santos. «Autoridades extranjeras están detrás de esta treta en mi contra», añadió.

El escándalo afecta directamente a su delfín Iván Duque, que el próximo 7 de agosto asumirá la presidencia del país en sustitución de Juan Manuel Santos, quien con su empeño en alcanzar el acuerdo de paz con las FARC pasó de ser mano derecha de Uribe a su peor enemigo.

Las voces a favor de que el omnipresente líder de la derecha colombiana se mantenga en su puesto no se hicieron esperar dentro de la campaña 'Uribe es Colombia'. El senador Carlos Felipe Mejía recordó que entre sus logros estaba el hecho de que nunca «le tembló la mano para combatir a criminales y corruptos. Los bandidos quieren cobrarle que no les ha permitido hacer lo que les da la gana. Colombia siente gratitud infinita con usted». Su compañera de hemiciclo Paloma Valencia denunció asimismo un montaje. «La inocencia del presidente Uribe es indiscutible. Tenemos serias pruebas que demuestran que este proceso sobre presiones a supuestos testigos. Es una venganza de sus enemigos políticos», señaló, al tiempo que le pidió que «pese a las infamias, no renuncie».

Desde la oposición, Gustavo Petro, rival de Iván Duque en las pasadas elecciones generales, atribuyó en Twitter la renuncia al Senado de Uribe a un intento de «evadir la investigación. El hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, Juan Monsalve, lo acusa de asesinato y, tratando de variar la declaración, Uribe manipuló criminalmente testigos».

Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch, felicitó a la Corte Suprema colombiana por «esta valiente decisión que reafirma que nadie puede estar por encima de la ley».