La Unión Europea tiende la mano a Theresa May en Irlanda

bruselas. Los Veintisiete saben que son el caballo ganador en las negociaciones del 'brexit', pero también son muy conscientes de que deben andar con pies de plomo para intentar evitar que todo vaya de mal en peor. Son muy conscientes de que Theresa May camina por un finísimo alambre y que apretarle las tuercas en público lo único que conseguiría es acrecentar las alas de los radicales de su partido tras las dimisiones de David Davis y Boris Johnson. Quizá así se entienda mejor por qué ayer los 27, con Michel Barnier al frente, volvieron a decirle a la primera ministra británica que su Libro Blanco está a un mundo de poder ser aceptado por Bruselas. Sin embargo, hay formas de decir 'no' y ayer, la UE abogó por ese 'no' diplomático que sigue significando 'no', pero duele menos.

Por ejemplo, se mostró abierto a negociar nuevas fórmulas que eviten una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, quizá el problema más complejo de solucionar. «Estamos abiertos a cualquier solución siempre que sean viables y puedan transformarse en un texto legalmente operativo a tiempo para el acuerdo de retirada», recalcó. Estas palabras, destacadas con gran énfasis por los grandes medios británicos, supuren un balón de oxígeno para May, que se encuentra entre la espada de los 'brexiters' radicales y la pared de la realidad comunitaria.

Reunión extraordinaria

Ayer se celebró en Bruselas una reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Generales relativo al artículo 50 (estipula la salida de un Estado miembro de la UE). Llegaba en un momento clave después de la presentación del Libro Blanco de May, la grave crisis de gobierno generada y, también después de la publicación de una durísima comunicación emitida el jueves por la Comisión en la que urge a todos los actores europeos a prepararse para todos los escenarios, incluido un 'brexit' sin acuerdo a partir del 30 de marzo de 2019.