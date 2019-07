Trump canta victoria después del testimonio del fiscal Mueller Los demócratas presionan a la líder del Congreso, Nancy Pelosi, para iniciar un 'impeachment' contra el presidente MERCEDES GALLEGO CORRESPONSAL NUEVA YORK. Viernes, 26 julio 2019, 00:05

Hace dos años, cuando se supo que el Departamento de Justicia había encargado a Robert Mueller la investigación sobre la injerencia rusa en la campaña electoral, Donald Trump pensó que era el fin de su presidencia. «¡Estoy jodido!», dijo según el informe. El miércoles, tras la comparecencia del fiscal especial ante el Congreso, que quiso poner así el epílogo a la investigación, el presidente tenía una actitud muy distinta. «Este ha sido un día devastador para los demócratas», se ufanó. «Antes no tenían nada y ahora todavía menos. Creo que van a perder las elecciones de 2020 a lo grande, incluyendo las del Congreso».

El giro que le daba el presidente a los acontecimientos del día, que tuvieron a trece millones de estadounidenses siete horas pegados al televisor, era, como siempre, exagerado y distorsionado, pero se apoyaba en un trasfondo de verdad. Mueller no quería testificar e hizo todo lo posible por no dar a los demócratas los cortes explosivos que buscaban. Rehusó leer su propio informe. Se cuidó de no pronunciar nunca la palabra 'impeachment' ni otras que hubieran galvanizado a la oposición. Ni siquiera les dio la satisfacción de decir que, de no haber sido Trump presidente, habría presentado contra él cargos de obstrucción a la justicia.

Lo suyo no son los ratings televisivos, que es lo que valora Trump y perseguían los demócratas. Un revulsivo para forzar el proceso del 'impeachment' que algunos buscan a toda costa, pero al que se resiste con uñas y dientes la líder del Congreso, Nancy Pelosi. Según las cuentas informales de varios medios, 93 de los 235 legisladores demócratas en la Cámara baja están a favor de iniciar el juicio político al presidente, que no sólo boicoteó la investigación del fiscal especial sino que bloquea cualquier intento del Congreso para supervisar su Gobierno. Con todo, incluso estos reconocían ayer que la esperada declaración del miércoles no dio a su causa el impulso que buscaban.

Probablemente eso satisface a Mueller, un republicano chapado a la antigua que midió con lupa sus palabras para mostrarse lo más neutral posible y defender a las instituciones para las que ha trabajado toda su vida. Su meta era no dar titulares. A punto de cumplir 75 años y bajo el estrés de la audiencia más estelar de su vida, el exdirector del FBI al que todos recordaban como un ágil sabueso se mostró torpe, aturdido y balbuceante.