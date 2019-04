Trump bendijo la ocupación del Golán tras una lección «rapidita» de su yerno judío El presidente de EE UU alaba su propia decisión frente al rechazo casi unánime del mundo. «Estaré ahí para proteger a Israel», promete R. C. WASHINGTON. Lunes, 8 abril 2019, 00:02

La conferencia de la Coalición de Judíos Republicanos que se celebró la noche del sábado en Las Vegas (Nevada) no sólo disfrutó de la presencia estelar del presidente de EE UU sino que conoció de primera mano cómo llegó Donald Trump a su decisión de bendecir la ocupación israelí del territorio sirio de los Altos del Golán: la adoptó después de pedir «una pequeña lección de historia» a su yerno y asesor, el judío Jared Kushner, y al embajador de Washington en Israel, David Friedman. «Les dije: 'Chicos, hacedme un favor, dadme una pequeña lección, una rápida. Quiero ir deprisa. Tengo muchas cosas en las que estoy trabajando: China, Corea del Norte... Quiero una rapidita'», se sinceró el mandatario. La decisión borró de un plumazo décadas de política exterior estadounidense. «Todo el mundo está feliz. Y no habrá consecuencias; no las habrá porque yo estaré ahí para proteger a Israel, así que, de nada. Hicimos lo correcto», concluyó en Las Vegas.

El 25 de marzo, Trump rompió de nuevo el consenso internacional al reconocer oficialmente la soberanía de Israel sobre los ocupados Altos del Golán, un gesto que justificó por la «agresión» de Irán y que cobró un tono político, dada la cercanía de las elecciones israelíes. El mandatario aseguró que tomó está decisión sin que nadie se lo pidiera, y solo por la importancia estratégica de este enclave en la frontera entre Siria, el Líbano, Israel y Jordania.

A pesar de que la medida contraría la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, que después de la guerra de 1967 instó a Israel a retirarse de los territorios ocupados en ese conflicto, Trump afirmó que le encantaría ver la paz en Oriente Próximo.